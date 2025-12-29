中共軍演 小港機場往返金門受影響、國際線正常
中共軍演影響，高雄國際航空站今天表示，國內線航班除高雄往返金門的航班有取消或延遲，其餘維持正常；國際線部分目前正常，但航班離、到時間，仍可能受到影響。
高雄國際航空站向中央社記者表示，明天受到中國軍演空域管制影響，國內線航班除高雄往返金門的航班有取消或延遲外，其餘維持正常。
影響航班包括高雄飛金門華信航空AE309下午5時15分預計延至下午6時35分起飛，其餘航班全部取消；立榮航空B78927下午5時30分預計延至下午6時起飛，其餘航班全部取消，另增開B79365下午7時30分加班機。
金門飛高雄的華信航空AE310下午8時15分預計延至9時20分起飛，其餘航班全部取消；立榮航空B78928下午7時30分預計延至7時50分起飛，其餘航班全部取消。
另外，立榮航空30日增開加班機B79365下午7時30分高雄到金門、B79366下午9時10分金門到高雄。至於國際線，高雄國際航空站表示，國際線部分目前正常，但是航班離、到時間仍可能受到影響。
