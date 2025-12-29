北東明濕涼！強列大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪
明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及東北側較不受煙霧干擾，這波東北季風一路影響到元旦，周四晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五至周日低溫下探7度。
鄭傑仁說，明、後（30、31日）2天受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區有雨，且有局部大雨發生機率，北部、東半部、恆春半島有局部或零星短暫降雨，中南部為多雲到晴的天氣。
周四（2026年1月1日）元旦強烈大陸冷氣團南下，周五至周日（1月2日至4日）清晨受到影響，其中，周四元旦降雨最多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭有短暫降雨，竹苗、花東、恆春半島、中南部山區也有零星降雨，中南部平地為多雲的天氣。
周五（1月2日）水氣減少，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中部山區有零星降雨，其他地區為多雲到晴；周六、周日（1月3日、4日）水氣更少，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北、恆春半島有短暫降雨。
下周一（1月5日）持續受冷氣團影響，降雨增多，桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星短暫降雨，中南部為多雲到晴。
跨年天氣部分，受到東北季風影響，周三（31日）跨年當天降雨範圍，以桃園以北、宜蘭為主，花東、竹苗也有零星降雨，中南部雲量少，鄭傑仁建議，若民眾想觀賞台北101煙火，建議站在北側及東北側較不會受煙霧干擾。
溫度部分，鄭傑仁指出，周二、周三北部、宜蘭高溫約19至22度，其他地區24至27度；周四元旦強烈大陸冷氣團南下，北部、中部、宜蘭約14、15度，南部、花東16至18度。
周五至周日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭低溫僅9至12度，高溫不到15度，其他地區低溫約13至15度，高溫20、21度，而這波強烈大陸冷氣團最冷時間落在周六清晨，中部以北、宜蘭局部空曠地區低溫下探7度。
周日白天強烈大陸冷氣團減弱，北部、東半部高溫回升到18至20度，中南部18至22度；下周一（1月5日）仍受冷氣團影響，清晨西半部、宜蘭約11至15度，花東16至17度。
鄭傑仁提及，受到強烈大陸冷氣團影響，周五北部及宜蘭1500公尺至2000公尺、中部及花蓮3000公尺以上高山有結冰或降雪機率；另外，周五至周日清晨新竹以南日夜溫差大，需多留意。
