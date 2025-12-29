快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

北東明濕涼！強列大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，周四晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五至周日低溫下探7度。聯合報系資料照
明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，周四晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五至周日低溫下探7度。聯合報系資料照

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及東北側較不受煙霧干擾，這波東北季風一路影響到元旦，周四晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五至周日低溫下探7度。

鄭傑仁說，明、後（30、31日）2天受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區有雨，且有局部大雨發生機率，北部、東半部、恆春半島有局部或零星短暫降雨，中南部為多雲到晴的天氣。

周四（2026年1月1日）元旦強烈大陸冷氣團南下，周五至周日（1月2日至4日）清晨受到影響，其中，周四元旦降雨最多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭有短暫降雨，竹苗、花東、恆春半島、中南部山區也有零星降雨，中南部平地為多雲的天氣。

周五（1月2日）水氣減少，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中部山區有零星降雨，其他地區為多雲到晴；周六、周日（1月3日、4日）水氣更少，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北、恆春半島有短暫降雨。

下周一（1月5日）持續受冷氣團影響，降雨增多，桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星短暫降雨，中南部為多雲到晴。

跨年天氣部分，受到東北季風影響，周三（31日）跨年當天降雨範圍，以桃園以北、宜蘭為主，花東、竹苗也有零星降雨，中南部雲量少，鄭傑仁建議，若民眾想觀賞台北101煙火，建議站在北側及東北側較不會受煙霧干擾。

溫度部分，鄭傑仁指出，周二、周三北部、宜蘭高溫約19至22度，其他地區24至27度；周四元旦強烈大陸冷氣團南下，北部、中部、宜蘭約14、15度，南部、花東16至18度。

周五至周日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭低溫僅9至12度，高溫不到15度，其他地區低溫約13至15度，高溫20、21度，而這波強烈大陸冷氣團最冷時間落在周六清晨，中部以北、宜蘭局部空曠地區低溫下探7度。

周日白天強烈大陸冷氣團減弱，北部、東半部高溫回升到18至20度，中南部18至22度；下周一（1月5日）仍受冷氣團影響，清晨西半部、宜蘭約11至15度，花東16至17度。

鄭傑仁提及，受到強烈大陸冷氣團影響，周五北部及宜蘭1500公尺至2000公尺、中部及花蓮3000公尺以上高山有結冰或降雪機率；另外，周五至周日清晨新竹以南日夜溫差大，需多留意。

冷氣團 宜蘭 恆春

延伸閱讀

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

影／超誇張！宜蘭市區「離奇翻車」慢速轉彎竟撞成四輪朝天

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

影／全國小草集結挺陳琬惠 黃國昌稱「最棒的碗粿」用行動改變宜蘭

相關新聞

北東明濕涼！強列大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費

為因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場、有效分散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

大林慈濟成功完成二尖瓣夾合術 助8旬罕病長者重拾行走能力

大林慈濟醫院成功執行「經導管二尖瓣夾合術」，為1名高齡八旬罕病類澱粉沈著症病人改善心衰竭症狀。心臟內科心功能室主任簡振宇...

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。