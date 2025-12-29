快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

聽新聞
0:00 / 0:00

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
共軍將明展開「正義使命-2025」演習，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常起降，但交通部民航局指出，受到軍演影響，明天國際航班預估將有明顯延誤，並提醒航空公司起飛前備載足夠油量因應。聯合報系資料照
共軍將明展開「正義使命-2025」演習，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常起降，但交通部民航局指出，受到軍演影響，明天國際航班預估將有明顯延誤，並提醒航空公司起飛前備載足夠油量因應。聯合報系資料照

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常起降，但交通部民航局指出，受到軍演影響，明天國際航班預估將有明顯延誤，並提醒航空公司起飛前備載足夠油量因應。

中國民航單位於今上午7時30分發布飛航公告（NOTAM），明（30）日8時至18時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE）並禁止航空器進入。

根據統計，明（30日）8時至18時間，表定航班包含國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。

另外，航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6000人。

針對近日台灣周遭的軍事演習活動，星宇航空表示，目前航班營運一切正常，為確保飛航安全，星宇航空將依飛航公告（NOTAM）指引，審慎進行航務規畫及保守簽派，並彈性調整營運安排。

長榮航空、中華航空、台灣虎航也表示，目前沒有受影響，明天航班表定正常起降。

民航局補充，受明日中國大陸發布軍演影響，台北飛航情報區內航路及空域大幅受限，航機可等待空域也不足，該局飛航服務總台已協調相鄰的飛航情報區航管單位實施流量管制措施，以確保飛航安全。

民航局指出，「國際線航班預估將有明顯延誤」，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，請航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。

國際航班 馬祖 演習

延伸閱讀

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

中共對台軍演…賴總統：不斷提高侵台所需代價 台灣就能安全

時間點也有玄機！日本專家分析中共軍演：意在展現對台周邊作戰能力

共軍宣布環台軍演 日本台灣交流協會籲在台日僑留意安全

相關新聞

北東明濕涼！強列大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費

為因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場、有效分散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

大林慈濟成功完成二尖瓣夾合術 助8旬罕病長者重拾行走能力

大林慈濟醫院成功執行「經導管二尖瓣夾合術」，為1名高齡八旬罕病類澱粉沈著症病人改善心衰竭症狀。心臟內科心功能室主任簡振宇...

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。