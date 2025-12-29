軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常起降，但交通部民航局指出，受到軍演影響，明天國際航班預估將有明顯延誤，並提醒航空公司起飛前備載足夠油量因應。

中國民航單位於今上午7時30分發布飛航公告（NOTAM），明（30）日8時至18時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE）並禁止航空器進入。

根據統計，明（30日）8時至18時間，表定航班包含國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。

另外，航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6000人。

針對近日台灣周遭的軍事演習活動，星宇航空表示，目前航班營運一切正常，為確保飛航安全，星宇航空將依飛航公告（NOTAM）指引，審慎進行航務規畫及保守簽派，並彈性調整營運安排。

長榮航空、中華航空、台灣虎航也表示，目前沒有受影響，明天航班表定正常起降。

民航局補充，受明日中國大陸發布軍演影響，台北飛航情報區內航路及空域大幅受限，航機可等待空域也不足，該局飛航服務總台已協調相鄰的飛航情報區航管單位實施流量管制措施，以確保飛航安全。

民航局指出，「國際線航班預估將有明顯延誤」，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，請航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。

