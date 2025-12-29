快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

聽新聞
0:00 / 0:00

每日逾千噸廚餘待去化 環境部擬推減少食物浪費指引

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，環境部正研議減少食物浪費的指標與盤查指引，另食農教育和惜食教育也將進行整合。記者邱德祥／攝影
彭啓明表示，環境部正研議減少食物浪費的指標與盤查指引，另食農教育和惜食教育也將進行整合。記者邱德祥／攝影

因應國內養豬政策的調整，2027年起將全面禁用廚餘養豬，但據環境部評估，2027年下半年的廚餘產出與去化才可達到平衡。環境部長彭啓明今指出，環境部正研議減少食物浪費的指標與盤查指引，預計明年1月底前可對外說明。另食農教育和惜食教育也將整合，希望1月下旬可上路。

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起1年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，但僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。轉型期間若要繼續使用廚餘，須確保運輸廚餘車輛裝設GPS，且仍須符合高溫烹煮的規範。

彭啓明今於「廚餘處理技術交流論壇」受訪指出，原本每日養豬廚餘約1324噸，但在禁止廚餘養豬後，這些大量的廚餘就要面臨去化，加上農曆新年要到了，廚餘產出量也會比平日要增加3成以上，所以重點工作還是要加強宣導廚餘減量，目前正在和農業部、教育部、衛福部等研擬減少食物浪費盤查指引，最快明年1月下旬可對外說明。

彭啓明指出，另學校營養午餐的廚餘占了整體約3成，這其實是可以改變的，否則未來相關廚餘處理費用，就要教育部自己負擔了，因為食物浪費就要自己負擔，政府不是保姆，也不能編列預算幫大家來處理廚餘，這是地方政府的權責。

彭啓明說，食農教育和惜食教育正在進行整合，會由跨部會執行，環境部來督導，希望下學期開學前可上路。

廚餘 豬農 彭啓明

延伸閱讀

每日千噸養豬廚餘待去化 環境部擬推減少食物浪費

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

綠領人才夯8年成長282% 彭啟明：缺額約3萬人

相關新聞

北東明濕涼！強列大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費

為因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場、有效分散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

大林慈濟成功完成二尖瓣夾合術 助8旬罕病長者重拾行走能力

大林慈濟醫院成功執行「經導管二尖瓣夾合術」，為1名高齡八旬罕病類澱粉沈著症病人改善心衰竭症狀。心臟內科心功能室主任簡振宇...

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。