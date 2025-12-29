每日逾千噸廚餘待去化 環境部擬推減少食物浪費指引

因應國內養豬政策的調整，2027年起將全面禁用廚餘養豬，但據環境部評估，2027年下半年的廚餘產出與去化才可達到平衡。環境部長彭啓明今指出，環境部正研議減少食物浪費的指標與盤查指引，預計明年1月底前可對外說明。另食農教育和惜食教育也將整合，希望1月下旬可上路。

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起1年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，但僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。轉型期間若要繼續使用廚餘，須確保運輸廚餘車輛裝設GPS，且仍須符合高溫烹煮的規範。

彭啓明今於「廚餘處理技術交流論壇」受訪指出，原本每日養豬廚餘約1324噸，但在禁止廚餘養豬後，這些大量的廚餘就要面臨去化，加上農曆新年要到了，廚餘產出量也會比平日要增加3成以上，所以重點工作還是要加強宣導廚餘減量，目前正在和農業部、教育部、衛福部等研擬減少食物浪費盤查指引，最快明年1月下旬可對外說明。

彭啓明指出，另學校營養午餐的廚餘占了整體約3成，這其實是可以改變的，否則未來相關廚餘處理費用，就要教育部自己負擔了，因為食物浪費就要自己負擔，政府不是保姆，也不能編列預算幫大家來處理廚餘，這是地方政府的權責。

彭啓明說，食農教育和惜食教育正在進行整合，會由跨部會執行，環境部來督導，希望下學期開學前可上路。

