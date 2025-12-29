共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報、密切掌握各商港運作情形等4大措施，軍演期間也會24小時監視周遭海域船舶動態。

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。

航港局表示，針對中國大陸在台灣周邊海域進行軍演一事，交通部今（29日）指示航港局立即啟動應變作為，除進一步掌握解放軍演習動態及評估影響外，並已採取四大應變措施，以確保台灣周邊海域船舶安全。

航港局指出，經該局針對中共發布軍演海域範圍評估，「尚不致影響我國各商港船舶進出」，航港局並已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等4大措施。

其中發布航行警告訊息部分，航港局已於今下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。

航港局說，在中國大陸軍演期間，航港局將持續密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息；另航港局海事中心在演習期間24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維航行安全。同時也將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。

航港局呼籲，周邊海域船隻注意接收該局海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全。

