大林慈濟成功完成二尖瓣夾合術 助8旬罕病長者重拾行走能力

大林慈濟醫院成功執行「經導管二尖瓣夾合術」，為1名高齡八旬罕病類澱粉沈著症病人改善心衰竭症狀。心臟內科心功能室主任簡振宇醫師表示，這項技術優勢在於不需開胸、不須讓心臟停跳，能讓高齡或高風險病人有更安全的治療選擇，展現醫療團隊在結構性心臟病治療的關鍵突破。

這名80多歲長者因罹患罕見的「類澱粉沉著症」，導致心臟肥厚與功能衰竭，並合併嚴重二尖瓣逆流。病人長期反覆住院，出現明顯喘促與心包膜積水。簡振宇表示，心臟類澱粉沉著症是一種浸潤性心肌病變，會導致心臟結構損壞，因症狀沒有特異性且診斷不易，以往預後不佳，所幸如今已有新藥，團隊也成功向健保署申請藥物治療。

即使積極用藥，病人仍因嚴重二尖瓣逆流造成肋膜積水，體力虛弱無法承受傳統開胸手術。經與家屬討論，決定採用自費微創導管二尖瓣夾合術。該技術透過股靜脈進入心臟，在超音波引導下以特殊夾具夾合二尖瓣，降低逆流量。

微創導管二尖瓣夾合術是一項經導管進行的微創技術，透過股靜脈進入心臟，並在超音波引導下以特殊夾具夾合二尖瓣，降低逆流量。簡振宇表示，這項技術最大的優勢在於不需開胸、不須讓心臟停跳，能讓高齡或高風險病人接受更安全的治療選擇。

手術由心臟內科醫師簡振宇主導、醫師陳祈池擔任第一助手，醫師李禎元則負責術中影像導引。李禎元表示，影像就是術者的眼睛，必須即時掌握導管角度與瓣膜結構，協助完成關鍵動作。手術完成後，病人的二尖瓣逆流明顯改善，術後精神、食慾與活動力皆顯著提升，已能自行行走與進食。

大林慈濟醫院表示，這次手術是導入結構性心臟病微創治療的實踐，未來將持續整合專業，為高齡與複雜病症患者提供有效治療選擇。 大林慈濟醫院心臟內科團隊成功完成經導管二尖瓣夾合術。圖／大林慈濟醫院提供

