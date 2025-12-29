2026文化幣擴大發放 卓揆：13-22歲全面領取1,200點

行政院長卓榮泰29日出席「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會時宣布，自2026年起，全國13至22歲青年將全面發放1,200點文化幣。他鼓勵青年朋友多多使用文化幣，讓文化豐富大家的生命，同時也期勉大家善用創意金頭腦，以改變國家未來走向。

卓榮泰致詞表示，針對文化幣部分，2023年開始推動時，僅發給18至21歲青年每人1,200點，2024年將適用年齡層擴大至16至22歲，並於2025年試辦13至15歲每人600點文化幣。文化幣自2023年推動以來，每年領取率都有80%以上，而13至15歲領取率相對較少，約67%。

為鼓勵更多青少年接觸文化產業，卓榮泰宣布，自2026年起，全國13至22歲青年將全面發放1,200點文化幣，文化部李遠部長也承諾：「用得愈多，他就會發得更多，一直往上加」。卓亦提醒青年朋友，今年尚未使用完畢的文化幣點數，務必在年底前儘速使用。

另一方面，為強化青年公共參與，行政院成立「行政院青年諮詢委員會」，並於12月16日召開第5屆第2次會議，與青年諮詢委員進行意見交流。

卓榮泰說，他特別肯定委員林彥廷在會中提出「長照3.0計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施」一案，因此在18日行政院院會議案中，也特別安排衛生福利部進行「2026-2030年推動強化社會安全網計畫2.0」報告。

卓榮泰提到，行政院也推動「青年百億海外圓夢基金」，只要青年朋友有想法拿出提案，經過審核後，就會用政府的力量將大家送往海外學習，實現「政府幫青年圓夢，青年幫國家圓夢」目標。而該計畫推動的第一年，已成功送1,400多位台灣青年走向世界實現夢想。

