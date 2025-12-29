年末居家清潔需求量成長3成3 師傅觀察：農曆年前清潔費至少漲1成

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
「找師傅」統計站內數據顯示，清潔案件量自12月初已明顯攀升，當月累計清潔需求較去年同期成長3成3。圖／Tasker找師傅提供
距離農曆新年僅剩一個半月，不少家庭已提早開始布局年終大掃除。生活服務平台數字（5287）科技旗下叫修媒合平台「找師傅」統計站內數據顯示，清潔案件量自12月初已明顯攀升，當月累計清潔需求較去年同期成長3成3，2025年度需求量也較去年增加近八成。

根據過往數據觀察，清潔需求多半會在農曆年前約2個月開始增加，越來越多家庭選擇把家務外包給專業清潔單位處理。

進一步觀察用戶預約清潔服務項目，需求前三名依序為「居家清潔（含衛浴、傢俱與家電）」、「搬家／回收」以及「防疫／除蟲／消毒」。其中較值得注意的是「防疫／除蟲／消毒」案件量於2025年成長三成，常見預約的服務內容多為除螨、除甲醛等。

大眾最關心的大掃除費用，找師傅根據平台案件整理，年前大掃除服務多以鐘點計費，一般居家清潔平日單人約每小時400至800元，越接近農曆年價格可能落在每小時500至 1,000元以上。深度清潔項目如浴室水垢、廚房油垢、窗槽或抽油煙機拆洗等，因耗時與人力增加，費用也可能較一般清潔再提高約二至五成。

進入年前清潔旺季，找師傅觀察清潔費用平均漲幅預估10%到15%，業者還會根據實際預約情況，於接近過年期間再做更高幅度調整。找師傅也建議，民眾若想安排過年前完成大掃除與消毒，盡量及早預約評估所需服務與費用，才能掌握理想時段與價格。

