共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。

立榮航空今晚間於官網公布，因受空域管制影響，明（30日）飛往馬祖的航班全面取消，金門則是明晚6時前班機全數取消，並有6班次延後起飛。

華信也在官網公告，明天飛往金門航線晚間6時前全數取消，馬祖全日航班全數取消。 立榮航空金門航線12月30日增開6班加班機。圖／立榮航空提供 立榮航空明（30日）台灣往返金門航線18:00前全數取消；部分航班延後起飛。圖／立榮航空提供

