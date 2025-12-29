快訊

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到共軍環台軍演影響，立榮、華信明馬祖航班全取消，金門晚間6時前班機全取消。聯合報系資料照
中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。

立榮航空今晚間於官網公布，因受空域管制影響，明（30日）飛往馬祖航班全面取消，金門則是明晚6時前班機全數取消，並有6班次延後起飛。

華信也在官網公告，明天飛往金門航線晚間6時前全數取消，馬祖全日航班全數取消。

立榮航空金門航線12月30日增開6班加班機。圖／立榮航空提供
立榮航空明（30日）台灣往返金門航線18:00前全數取消；部分航班延後起飛。圖／立榮航空提供
