跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費
為因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場、有效分散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三民、小巨蛋進站者，不限站數免費，呼籲民眾散場步行至松山新店線。
跨年夜除了市府前有跨年活動外，當天台北大巨蛋還有天后蔡依林的演唱會，預估人潮恐突破20萬人次，若同時散場，將會是一大考驗，北捷指出，根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘松山新店線。
北捷指出，當晚10時30分至1月1日6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數、當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。
