影／桃機第三航廈上梁典禮 力拼明年三月封頂2027完工

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司今天舉行「桃園國際機場第三航廈主體航廈土建工程」上梁典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，率領機場公司及工程團隊共同參與祈福。記者黃仲明／攝影
機場公司今天舉行「桃園國際機場第三航廈主體航廈土建工程」上梁典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，率領機場公司及工程團隊共同參與祈福。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第三航廈相關工程正如火如荼進行中，機場公司今天舉行第三航廈主體土建工程上梁典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，率領機場公司及工程團隊共同參與祈福，期盼後續工程順利推動。機場公司表示，第三航廈是台灣歷來量體最大的單一建築，樓地板面積高達58萬平方公尺，相當於台北101大樓的1.6倍，此次上梁典禮，象徵第三航廈距離完工目標再邁進一大步。

交通部長陳世凱表示，25日才見證桃園機場北廊廳啟用，今天再度回到現場，見證「桃園國際機場第三航廈主體航廈土建工程」，屋頂鋼構完成最後一根弧樑安裝，主體建築可望在明年三月完成封頂及玻璃帷幕工程，之後航廈內部工程就可以24小時日夜趕工，屆時每天將會有超過2500名的工程人員不眠不休在現場努力作業。他除了祝福工程團隊工程順利、同仁安全，同時也期望三航廈工程能如期如質完成。

機場公司指出，桃園機場第三航廈由榮獲建築界普立茲克大獎的英國著名建築師Richard Rogers所設計，主體建築融入大量台灣元素，雙曲面波浪造型呼應台灣的海洋與雲海意象、16根巨柱靈感則是來自台灣常見的榕樹。主體航廈鋼構工程中的這16根巨柱，每根重量達200公噸、高約20公尺；其餘還有主次桁架、屋頂弧梁及帷幕系統背桁架，鋼構總用量約為4萬公噸。

機場公司說明，因16根巨柱組裝過程充滿挑戰，承攬廠商運用國內罕見的RPS（Rail Platform System）特色工法，在三樓樓地板架設軌道，並於軌道上裝設220噸吊車，以軌道推進方式吊裝巨柱與屋頂桁架等結構體，節省鋼構吊裝與運送時間，加速趲工，展現國內營造團隊的實力與效率。未來第三航廈完工後，旅客年服務容量可由現在的3,700萬人次提升到8,200萬人次。

桃園國際機場第三航廈相關工程正如火如荼進行中，主體建築可望在明年三月完成封頂及玻璃帷幕工程。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場第三航廈相關工程正如火如荼進行中，主體建築可望在明年三月完成封頂及玻璃帷幕工程。記者黃仲明／攝影
上梁典禮請來舞獅團表演，交通部長陳世凱（左）及機場公司董事長楊偉甫（右）拿著白蘿蔔象徵好彩頭。記者黃仲明／攝影
上梁典禮請來舞獅團表演，交通部長陳世凱（左）及機場公司董事長楊偉甫（右）拿著白蘿蔔象徵好彩頭。記者黃仲明／攝影
交通部長陳世凱（右二）擔任主祭官，機場公司董事長楊偉甫（左三）、總經理范孝倫（左二）、工程副總孫宏彬（左一）一同持香祭拜祈福。記者黃仲明／攝影
交通部長陳世凱（右二）擔任主祭官，機場公司董事長楊偉甫（左三）、總經理范孝倫（左二）、工程副總孫宏彬（左一）一同持香祭拜祈福。記者黃仲明／攝影
「桃園國際機場第三航廈主體航廈土建工程」今天舉行上樑儀式，安裝屋頂鋼構最後一根弧樑，代表結構圓滿。記者黃仲明／攝影
「桃園國際機場第三航廈主體航廈土建工程」今天舉行上樑儀式，安裝屋頂鋼構最後一根弧樑，代表結構圓滿。記者黃仲明／攝影

