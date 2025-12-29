國台交、證交所推公益賞樂 邀偏遠學校及社福參與

快訊

中央社／ 台北29日電

國立台灣交響樂團攜手台灣證券交易所推動「愛．樂 無限」公益賞樂計畫，今年共舉辦13場音樂會，邀請35所偏遠地區學校師生與社福團體參與，超過千人走進場館欣賞演出。

國台交今天發布新聞稿表示，國台交以音樂實踐文化平權、深化文化近用，透過音樂會欣賞結合演前導聆、劇場禮儀教育與表演藝術場館巡禮，邀請偏遠地區學校師生及弱勢、社福團體走進音樂廳，實際體驗專業演出，讓音樂成為連結社會、傳遞關懷的重要力量。

今年「愛．樂 無限」計畫涵蓋國台交樂季音樂會、國際名家演出及節慶音樂會等多元類型，包括國台交首席客席指揮水藍（Lan Shui）、維也納愛樂樂團首席萊納．霍內克（Rainer Honeck）與長笛首席卡爾．海因茨．舒茲（Karl-Heinz Schütz）等音樂會，接觸一流音樂家演出。

除了音樂會欣賞外，國台交也結合表演藝術場館導覽，引導參與者認識劇場建築與觀演環境，其中5月在台中國家歌劇院的口述影像導覽，透過輔具觸摸體驗，協助視障參與者認識建築特色與劇場機能，打破藝術的距離。整體配套不僅有效降低藝文參與門檻，也進一步強化藝術教育的深度與延續性。

國台交表示，「愛．樂 無限」公益賞樂計畫不僅是一項音樂推廣活動，更是一項長期的文化陪伴行動。感謝台灣證券交易所以實際行動支持藝術教育與文化平權，讓音樂成為連結社會的重要力量。

