桃機第三航廈土建工程上梁 陳世凱盼如期如質完工

桃機第三航站區主體航廈土建工程今天舉行上梁典禮，交通部長陳世凱率機場公司及工程團隊祈福表示，上梁典禮象徵第三航廈距離完工目標再邁進一大步，盼如期如質完工。

陳世凱致詞表示，25日才陪同總統賴清德與行政院長卓榮泰一起見證桃園國際機場北廊廳啟用，今天見證「桃園國際機場第三航廈主體航廈土建工程」，屋頂鋼構完成最後一根弧形鋼梁的上梁典禮，是工程重要的里程碑，16根象徵台灣榕樹的巨柱支撐屋頂，每根巨柱重達200公噸，承攬廠商運用RPS（Rail PlatformSystem）工法精準定位安裝，展現營造團隊的實力與效率。

陳世凱指出，加入行政團隊以來，這已是他第11次來到桃園機場，期許明年3月完成封頂作業，後續則集中在航廈內部工程，每天有超過2500名工程人員在現場努力不休作業，他也對工程團隊表達最深敬意與感謝，也期望能如期如質完成國家交付重要任務。

桃園國際機場公司說，第三航廈由榮獲普利茲克建築獎（Pritzker Prize）的英國著名建築師羅傑斯（Richard Rogers）團隊設計，建築融入大量台灣元素，第三航廈也是台灣歷來量體最大的單一建築，樓地板面積高達58萬平方公尺，相當於台北101大樓的1.6 倍。第三航廈完工後，桃機旅客年服務總容量可由現在的3700萬人次提升到8200萬人次。

