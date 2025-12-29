快訊

澎湖醫院建構菊島守心鏈 近2年救回17心肌梗塞患者

中央社／ 澎湖縣29日電

衛福部澎湖醫院建構「菊島守心鏈、急救一線牽」完整綠色通道，提升心肌梗塞搶救成功率，近2年救回17名心肌梗塞患者，今天榮獲健保署高屏澎到院前心電圖判讀最佳團體獎肯定。

衛福部澎湖醫院今天舉行澎湖到院前心電圖判斷風險移撥成果發表會，包括澎湖醫院長匡勝捷、消防局長許文光等與會，台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春代表健保署頒贈到院前心電圖判讀最佳團體獎殊榮，並與副院長蔡文祥等人報告醫院執行「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」成果。

匡勝捷表示，心肌梗塞患者黃金搶救是90分鐘，分秒必爭，澎湖醫院自民國108年起推動「菊島守心鏈、急救一線牽」，在救護人員救護端到院前完成12導程心電圖，同步傳輸至醫院，由醫師線上判讀並給予「守心藥包」後，並提前啟動心導管團隊，為患者打造綠色通道，在有人、有設備、有經費及專家等環環相扣下，可在不到50分鐘內完成，提升救治效率。

蔡文祥表示，澎湖醫院心導管室自102年成立，迄今12年，完成2142例心血管相關介入手術，113年全面導入到院前12導程心電圖即時上傳與線上判讀系統後，第一線救護人員可於病患抵達醫院前完成心電圖檢查並即時回傳，協助醫師提前判斷病情、啟動治療流程。

113年1月至114年10月底止，澎湖縣近2年成功傳輸348例心電圖，搶救17名心肌梗塞患者，成效卓著，對心肌梗塞患者以「心痛喘、冒泠汗、卡緊叫救護車」外，在澎湖更要做到「心痛喘、冒泠汗、卡緊去衛生所」，其中家住離島的石姓患者今天也專程現身，對醫護團隊表達感謝。

澎湖醫院指出，澎湖縣內各消防救護車與各衛生所室共配置有30台到院前12導程心電圖機，消防局有23名高級救護員，能有效強化緊急救護能量；113年救護車心電圖5分鐘內判讀達成率成效96.43%，今年96.77%比去年提升0.34%，並積極參與114年度高屏區「到院前心電圖判讀跨院合作計畫」，也運用智慧科技完成醫療跨島合作，協助案例判讀數更高達9例，更榮獲高屏澎到院前心電圖判讀最佳團體獎佳績，成效斐然。

澎湖醫院建構「菊島守心鏈、急救一線牽」完整綠色通道，成員包括有澎湖縣消防局、衛生局、澎湖醫院、各衛生所室及心導管室等醫護人員，建立「菊島守心鏈」群組，如接獲民眾通報時，救護員成為「第一時間的醫療助手」，來守護菊島民眾健康。

