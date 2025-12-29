115年文化幣元旦開領！李遠讚「文化幣世代」 13到15歲納常態化發放
行政院長卓榮泰、文化部長李遠今天在115年文化幣啟動記者會宣布，自115年起，13到15歲者將正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是13到22歲青年每人都可以領到1200點文化幣。
行政院長卓榮泰表示，他到現在看電影才半價，而「拿文化幣看電影，就等於半價了，是不是很划得來？」早點領早點用，早領早享受。
卓榮泰說，今日事今日畢（幣），今年的幣也要今年用完畢，「希望文化幣用起來，讓文化豐富生命；你們的金頭腦要動起來，用創意改變這個國家未來的走向。」
文化部長李遠表示，去年他說文化幣像一個不斷在長大的吉祥物，「明年將會繼續長大。」李遠感謝行政院長與立委們的支持，台灣的孩子從13到22歲，每年都可以領到1200點文化幣，這正是「文化幣世代」。
民進黨立法委員吳思瑤、吳沛憶與光仁高中國中部同學等人也出席活動，現場氣氛熱烈。
文化部為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP將於115年導入「遊戲化消費體驗」機制，升級過程除可加碼贈點，還可獲IP代言人黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）、啤下組織（黑啤）、啾啾妹及怪奇事物所（所長）等專屬徽章。
李遠表示，文化幣對年輕人來講，是權利、也是義務，「這個年齡層可以領1200點，這是權利；這些文化幣都全部花在台灣各種文化創意產業裡面，鼓勵文創產業，這是義務。」他並說，「文化幣世代」還有另一種義務，「就是要成為未來更有文化的台灣人。」
文化部今年發給16到22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13到15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率逾80%，消費金額近新台幣15億元，其中13至15歲領取率近70%。
此外，文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，且具中華民國國籍或符合資格的外國人士都可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。
文化部也呼籲，114年文化幣使用期間剩最後3天，還沒領用或用完的青年朋友趕快使用。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言