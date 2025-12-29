醫師違反性別等事件頻傳…衛福部明年推醫師懲戒專區 停業1個月即公告

近期狼醫事件頻傳，衛福部「狼醫查詢平台」今年8月正式上線。台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民表示，狼醫查詢平台雖已建置，但若醫院沒有主動通報、地方衛生局沒有及時依據「醫師法」移付懲戒，民眾不可能知道那些醫師涉及性別事件，呼籲衛福部、勞動部應全面徹查醫療體系性平機制與申訴制度。

「狼醫平台現行在資訊更新與收集管道上，並非十分順暢。」于政民說，目前平台揭露個案都是比較久遠的，或經司法判決三審定讞個案，衛福部曾指將與司法院系統資料介接，如今尚未完成。如日前一名開業醫師被爆出醫糾後，也傳出性別相關事件，但狼醫平台至今沒有揭露。

于政民建議，未來只要醫師違反性別事件且事證明確，就應公布至狼醫查詢平台，不應等到三審定讞，衛福部也應落實承諾，平台盡速與司法院資料自動介接，或當醫師公會全聯會、地方醫師公會、衛生局等有相關醫師遭到懲處時，應即時公佈相關訊息。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，「醫事人員性別事件資訊專區」（狼醫查詢平台）目前只要經過司法判決，不需經三審定讞都會揭露，且於民國112年性平三法通過後，只要司法院系統公開可查詢案件，經同仁手動查詢、輸入，資訊專區也可以查到。至於，外界希望該資訊專區應與司法院判決資料自動介接，她說，目前仍與司法院持續溝通，但尚未獲得司法院回覆。

劉玉菁說，日前台大醫院陳姓醫師爆出性騷事件時，當時院、校方通知了台北市社會局，但以往社會局未向衛生局通報。經衛福部保護服務司與地方社會局達成共識，往後接獲性騷擾事件通報後應通知衛生局，衛生局將視案件情節評估是否依法啟動醫師懲戒程序。

劉玉菁說，目前已要求地方衛生局完成醫師懲戒後，不論是否涉及性別事件都需通知衛福部，衛福部除目前設置「醫事人員性別事件資訊專區」為不論有無停業都會揭露資訊，而最快明年1月1日，最慢5日設置「醫師懲戒事件資訊專區」為揭露醫師性別事件以外的懲戒資訊，不論事由只要懲戒處分達停業1個月以上都會在專區揭露。

「醫院所有的醫事人員，對於性騷擾等性別平等事件的意識，應多加提升。」于政民說，就目前許多醫院的院長都是男性，而醫師公會等組織的理監事也都以男性為主，可見在性別意識上還需提升，提醒若醫事人員一旦遭遇不公平對待時，應及時申訴，不要隱忍。

