時隔8年台灣燈會重回嘉義舉辦 阿里山神木化身主燈光沐世界
「2026台灣燈會」將於2026年3月3日至3月15日在嘉義縣舉行。主燈「光沐-世界的阿里山」於今天下午3時舉行安座典禮，由交通部觀光署長陳玉秀與嘉義縣長翁章梁共同主持。縣長翁章梁表示，如何讓全國乃至全世界感受到嘉義縣近年的蛻變是努力的目標。本次燈會是繼2018年後，時隔8年再次回到嘉義舉辦，規畫有「主展區」及「縣府展區」2大展區，超過600件作品，展現嘉義縣農工科技大縣的願景。
翁章梁說，現在距離燈會開幕僅剩64天，各單位正緊鑼密鼓籌備中。主燈安座具有標誌性意義，象徵後續所有燈區將全面啟動。目前嘉義縣政府前的「嘉義夢想區」已有藝術家王文志的作品開始布置。翁章梁表示，未來將結合與國際合作、挺台灣大遊行等主題，呈現具文化底蘊的精彩慶典，讓世界看見嘉義的轉變。
陳玉秀表示，台灣燈會每年都是國家在過年、開春後的第一個大型活動。陳玉秀說，明年是第37屆台灣燈會，也是第3次與嘉義縣合作。阿里山不僅是嘉義的驕傲，更榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點第19名。本次主燈以阿里山神木為意象，由姚仲涵、盧彥臣與陳威志等藝術家共同創作，採用循環木料拼貼，展現永續精神，並打造沉浸式聲光劇場。
2026台灣燈會共規畫1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上作品。觀光署預計於明年1月9日在台北圓山大飯店發表主燈及小提燈造型。燈會將於3月3日元宵節當天晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演1次，現場也規畫有無人機與煙火展演。陳玉秀與翁章梁邀請全國民眾相約到嘉義賞燈，享受充滿文化與科技魅力的元宵盛會。
安座典禮現場邀請主燈贊助單位中華電信等貴賓出席。透過祈福祭拜儀式，正式揭開燈會籌備工作的序章，祈求活動平安順利。為便利國內外旅客，燈會期間將規畫完善接駁運輸系統，串聯主要交通節點與燈區場域。
