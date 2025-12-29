快訊

北市跨年晚會維安升級 民眾進場要金屬探測器安檢並開包檢查

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
張文犯隨機殺人案，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級。記者李奕昕／攝影
張文犯隨機殺人案，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級，對要進入會場民眾安全檢查，加派20名特勤警力，並部屬指揮車、照明車、無人機，視人潮彈性管制「夜店區」，均為首度實施措施，將出動約1100名警力，設機動打擊小組應變，分區警力及裝備較往年增加。

北市警察局、信義警分局今在市府說明跨年晚會維安，將出動約1100名警力、200名民力，其中維持往年北市刑警大隊特勤中隊20人，加派保安警察第一總隊維安特勤大隊20人，進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋、松山文創園區等人潮聚集處所守望與巡邏。

警方參考演唱會作法，將在會場入口實施安檢，持金屬探測器並要求打開隨身包包，檢查有無違禁品；勤務編組27組機動打擊小組，分區因應突發狀況，每組由1名幹部率3名制服警員、1名便衣刑警，除攜槍彈，新增電擊槍、臂盾及鋼叉。

市警局部屬指揮車，如發生突發狀況，由指揮官進入指揮車調度，並部屬照明車及「無人機隊」，分別強化夜間照明、掌握現場狀況；刑事局偵五大隊、新北市警察局偵爆犬支援，執行防爆工作；去年起於會場外圍部署大型警備車及巡邏車，防範車輛衝撞，今年比照辦理；對未經核准飛行的無人機，將以無人機干擾槍干擾迫降。

為防踩踏，警方在主舞台觀眾區、南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃「防踩踏小組」，防範推擠、攀爬及其他突發狀況。活動散場或緊急疏散時，員警將配合現場工作人員，運用LED指示牌、擴音設備、照明器材，引導民眾依動線有序疏散，如發現推擠或跌倒立即處置，必要時通報救護單位。

若發生重大緊急狀況，將由市府緊急應變中心統一指揮，透過主舞台廣播引導民眾冷靜疏散。鑑於往年晚會結束後信義商圈人潮密集，警方將視現場狀況，彈性以改道牌管制松壽路16巷、20巷夜店區，派員警巡邏與守望，避免人潮過度集中發生踩踏。

會場周邊將設5處機動派出所，提供協助尋人、失物招領及各項為民服務；相關道路管制措施將隨活動結束陸續解除。

信義分局表示，強化警力部署與安全整備，提高警察能見度與巡邏密度，對活動場域實施安檢，加強對可疑及危險物品偵測管控，全面提升維安層級，確保活動順利及維護市民安全。

警方呼籲民眾，多利用大眾運輸工具前往，避免酒後駕車，嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁品，遵循警察及工作人員引導，配合相關管制措施，留意自身及同行親友安全，如身體不適或遇緊急狀況，立即向現場人員求助或撥打110、119。

