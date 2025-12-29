每日千噸養豬廚餘待去化 環境部擬推減少食物浪費

2027年將全面禁用廚餘養豬，但最快要到2027年下半年，廚餘的產生及去化才能平衡，原本每日養豬廚餘有1324噸，環境部長彭啓明今天表示，研議建立減少食物浪費指標及盤查指引，最快明年1月下旬說明。

為防範非洲豬瘟入侵，政府拍板2027年起全面禁用廚餘養豬，明年為轉型期，部分養豬場仍可使用事業廚餘等繼續餵養豬隻，但必須先獲地方政府同意，並完成高溫蒸煮設備及影像監視系統建置、確保運輸廚餘車輛裝設GPS，經跨部會聯合稽查合格。

環境部表示，過去廚餘有約6成用於養豬，是最便宜的循環經濟，但為了保護台灣養豬產業與安全，必須轉向「完全去化」，每天原有1324噸養豬廚餘必須要找新的安全處理途徑。

彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，最重要的還是加強宣導不要浪費食物，目前已跨部會協調整合食農教育，將過去分散的宣導資源整合，從農產品產出、進入家庭到最終產生廚餘的完整流程量測，仿效歐盟、建立台灣的食物浪費量測數據，並設定每年減少食物浪費的指標，將過去的道德式宣導轉化為具體的檢測數據。

彭啓明指出，相關計畫目前已經在進行中，也已與衛福部、農業部、教育部進行跨部會會議，減少食物浪費盤查指引最快明年1月下旬就會對外說明。

彭啓明今天出席「廚餘處理技術交流論壇」致詞時強調「食物最終去處應是人的胃而非肥堆場」；現在的校園營養午餐約有3成變成廚餘，此外，近期如新年、農曆年等節意即將到來，若依過去廚餘量統計，都較平日顯著增加3成以上；因此還是希望推動減少食物浪費。

彭啓明評估，最快可能要到2027年下半年，廚餘的產生及去化量能將達到平衡，目前每天約有1000餘公噸的去化空間，這對相關業者而言是龐大的商機，希望業界借鏡國外技術，加速如黑水虻飼養、堆肥、生質能發電等，減少廚餘排擠焚化爐處理垃圾的壓力。

商品推薦