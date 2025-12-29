快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

每日千噸養豬廚餘待去化 環境部擬推減少食物浪費

中央社／ 台北29日電
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

2027年將全面禁用廚餘養豬，但最快要到2027年下半年，廚餘的產生及去化才能平衡，原本每日養豬廚餘有1324噸，環境部彭啓明今天表示，研議建立減少食物浪費指標及盤查指引，最快明年1月下旬說明。

為防範非洲豬瘟入侵，政府拍板2027年起全面禁用廚餘養豬，明年為轉型期，部分養豬場仍可使用事業廚餘等繼續餵養豬隻，但必須先獲地方政府同意，並完成高溫蒸煮設備及影像監視系統建置、確保運輸廚餘車輛裝設GPS，經跨部會聯合稽查合格。

環境部表示，過去廚餘有約6成用於養豬，是最便宜的循環經濟，但為了保護台灣養豬產業與安全，必須轉向「完全去化」，每天原有1324噸養豬廚餘必須要找新的安全處理途徑。

彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，最重要的還是加強宣導不要浪費食物，目前已跨部會協調整合食農教育，將過去分散的宣導資源整合，從農產品產出、進入家庭到最終產生廚餘的完整流程量測，仿效歐盟、建立台灣的食物浪費量測數據，並設定每年減少食物浪費的指標，將過去的道德式宣導轉化為具體的檢測數據。

彭啓明指出，相關計畫目前已經在進行中，也已與衛福部、農業部、教育部進行跨部會會議，減少食物浪費盤查指引最快明年1月下旬就會對外說明。

彭啓明今天出席「廚餘處理技術交流論壇」致詞時強調「食物最終去處應是人的胃而非肥堆場」；現在的校園營養午餐約有3成變成廚餘，此外，近期如新年、農曆年等節意即將到來，若依過去廚餘量統計，都較平日顯著增加3成以上；因此還是希望推動減少食物浪費。

彭啓明評估，最快可能要到2027年下半年，廚餘的產生及去化量能將達到平衡，目前每天約有1000餘公噸的去化空間，這對相關業者而言是龐大的商機，希望業界借鏡國外技術，加速如黑水虻飼養、堆肥、生質能發電等，減少廚餘排擠焚化爐處理垃圾的壓力。

廚餘 非洲豬瘟 彭啓明 環境部 食農教育 農業部

延伸閱讀

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

綠領人才夯8年成長282% 彭啟明：缺額約3萬人

政府與民間如何協作實踐？ 彭啓明：領導者不能只出一張嘴

相關新聞

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖...

北市跨年晚會維安升級 民眾進場要金屬探測器安檢並開包檢查

張文犯隨機殺人案，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級，對要進入會場民眾安全檢查，加派20名特勤警力，並部屬指揮車、照明車、無...

白色巨塔再揭性騷疑雲 勞動部：醫院最高可處100萬罰鍰

台北市醫師職業工會今日與多名前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內多起性騷擾事件，而院方未積極處理，導致多名女性醫師身心受創...

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費

為因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場、有效分散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三...

影／桃機第三航廈上梁典禮 力拼明年三月封頂2027完工

桃園國際機場第三航廈相關工程正如火如荼進行中，機場公司今天舉行第三航廈主體土建工程上梁典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。