合歡山有路面結冰機率 台14甲線夜間預警封閉
合歡山今天未降雪，海拔3275公尺武嶺山坡、路邊仍有殘冰，氣溫約攝氏0至2.2度，交通部公路局說，台14甲線高海拔路段有路面結冰機率，翠峰至大禹嶺路段今晚到明晨預警封閉。
中區養護工程分局下午發布訊息表示，依氣象情資，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率，為維護用路人安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，晚間6時起預警封閉，30日上午7時視天氣及路況，決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行。
中區分局表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行。
中區分局提醒用路人，高山天氣嚴峻，變化迅速難預測，管制路段仍視現況機動調整；另外，依合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5公噸大、小貨車及各類機慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段。
