新鮮蔬菜沒煮熟就吃 壯漢驚爆食物中毒

新鮮蔬菜沒煮熟能吃嗎？如果以為生菜都吃了，沒煮熟有什麼關係？那就錯了，因為有些蔬菜沒煮熟會食物中毒！新北市一名壯漢日前烹煮新鮮的金針花菜，沒等煮熟就吃下肚，半小時後出現疑似食物中毒的跡象，很不舒服，上網一查，驚覺金針花菜如果沒有煮熟，在進入腸胃半小時之後就會氧化而形成秋水仙鹼。這名男子依照網路資訊緊急自行催吐，並且大量喝水，還是多次腹瀉，當天猛瘦2公斤。秋水仙鹼的毒性有可能致命，但一般食物中的份量還不至於致人於死。

除了金針花菜，竹筍也不能生吃。先前有媒體報導綠竹筍生吃跟水梨一樣甜。但事實上，絕大多數的生竹筍都含有氰苷，生吃後會在體內分解出氫氰酸，可能造成噁心、頭暈，嚴重時影響呼吸與神經系統。還好只要加熱就可以破壞氰苷，所以傳統都強調「竹筍一定要煮過」。

至於有新聞報導提到台灣的綠竹筍可以生吃，這是因為綠竹筍的氰苷含量相對較低，而且剛採收的筍尖尤其如此，所以如果只是生吃非常少量的綠竹筍筍尖，一般人應該可以承受。

除此之外，甘藍、油菜、花椰菜等十字花科類蔬菜，含有硫代配糖體，分解後的代謝物會抑制碘的吸收，嚴重時引起甲狀腺腫。茄子則含有茄鹼，生吃可能造成咽喉不適。

