新鮮蔬菜沒煮熟就吃 壯漢驚爆食物中毒
照片為記者拍攝
新鮮蔬菜沒煮熟能吃嗎？如果以為生菜都吃了，沒煮熟有什麼關係？那就錯了，因為有些蔬菜沒煮熟會食物中毒！新北市一名壯漢日前烹煮新鮮的金針花菜，沒等煮熟就吃下肚，半小時後出現疑似食物中毒的跡象，很不舒服，上網一查，驚覺金針花菜如果沒有煮熟，在進入腸胃半小時之後就會氧化而形成秋水仙鹼。這名男子依照網路資訊緊急自行催吐，並且大量喝水，還是多次腹瀉，當天猛瘦2公斤。秋水仙鹼的毒性有可能致命，但一般食物中的份量還不至於致人於死。
除了金針花菜，竹筍也不能生吃。先前有媒體報導綠竹筍生吃跟水梨一樣甜。但事實上，絕大多數的生竹筍都含有氰苷，生吃後會在體內分解出氫氰酸，可能造成噁心、頭暈，嚴重時影響呼吸與神經系統。還好只要加熱就可以破壞氰苷，所以傳統都強調「竹筍一定要煮過」。
至於有新聞報導提到台灣的綠竹筍可以生吃，這是因為綠竹筍的氰苷含量相對較低，而且剛採收的筍尖尤其如此，所以如果只是生吃非常少量的綠竹筍筍尖，一般人應該可以承受。
除此之外，甘藍、油菜、花椰菜等十字花科類蔬菜，含有硫代配糖體，分解後的代謝物會抑制碘的吸收，嚴重時引起甲狀腺腫。茄子則含有茄鹼，生吃可能造成咽喉不適。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言