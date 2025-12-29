快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

新鮮蔬菜沒煮熟就吃 壯漢驚爆食物中毒

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為記者拍攝

新鮮蔬菜沒煮熟能吃嗎？如果以為生菜都吃了，沒煮熟有什麼關係？那就錯了，因為有些蔬菜沒煮熟會食物中毒！新北市一名壯漢日前烹煮新鮮的金針花菜，沒等煮熟就吃下肚，半小時後出現疑似食物中毒的跡象，很不舒服，上網一查，驚覺金針花菜如果沒有煮熟，在進入腸胃半小時之後就會氧化而形成秋水仙鹼。這名男子依照網路資訊緊急自行催吐，並且大量喝水，還是多次腹瀉，當天猛瘦2公斤。秋水仙鹼的毒性有可能致命，但一般食物中的份量還不至於致人於死。

除了金針花菜，竹筍也不能生吃。先前有媒體報導綠竹筍生吃跟水梨一樣甜。但事實上，絕大多數的生竹筍都含有氰苷，生吃後會在體內分解出氫氰酸，可能造成噁心、頭暈，嚴重時影響呼吸與神經系統。還好只要加熱就可以破壞氰苷，所以傳統都強調「竹筍一定要煮過」。

至於有新聞報導提到台灣的綠竹筍可以生吃，這是因為綠竹筍的氰苷含量相對較低，而且剛採收的筍尖尤其如此，所以如果只是生吃非常少量的綠竹筍筍尖，一般人應該可以承受。

除此之外，甘藍、油菜、花椰菜等十字花科類蔬菜，含有硫代配糖體，分解後的代謝物會抑制碘的吸收，嚴重時引起甲狀腺腫。茄子則含有茄鹼，生吃可能造成咽喉不適。

聚傳媒

食物中毒 金針花

延伸閱讀

昔患食道癌！龍千玉弟弟江志豐昏迷送醫 網集氣喊平安

影／高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

2歲童住院8天不聞問？台中知名港式餐廳爆食物中毒 食安處說話了

中國參加德國醫療器材展 逾100人食物中毒

相關新聞

北市跨年晚會維安升級 民眾進場要金屬探測器安檢並開包檢查

張文犯隨機殺人案，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級，對要進入會場民眾安全檢查，加派20名特勤警力，並部屬指揮車、照明車、無...

白色巨塔再揭性騷疑雲 勞動部：醫院最高可處100萬罰鍰

台北市醫師職業工會今日與多名前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內多起性騷擾事件，而院方未積極處理，導致多名女性醫師身心受創...

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

不同航空公司的機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上...

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年逐步禁用，並走到強化價格與全面禁用，但據環境部統計，目前僅一次用外帶飲料杯減量或限用達標，環境部長彭啓明也坦言「7年了仍未達標」，今宣布導入循環經濟、從源頭進行綠色設計與減量方針，將減塑項目將從4項擴大到6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」。

縮短中南部民眾返家時間 高鐵宣布明年2月2日增6班夜間南下列車

因應旅客需求並提升服務品質，高鐵公司今宣布，明年2月2日起再增加6班次南下列車，並採全新停靠模式，如1985車次平日晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。