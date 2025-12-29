快訊

全台首間癌友專屬心理諮商所115年上路 共6次免費服務

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
HOPE心理諮商所所長葉北辰（右）與副所長靳秀麗（左）。圖／癌症希望基金會提供
HOPE心理諮商所所長葉北辰（右）與副所長靳秀麗（左）。圖／癌症希望基金會提供

對癌友來說，最難接受確診事實，以及憂鬱情緒、復發的恐懼，甚至是身體受損的容貌焦慮，陷入心理壓力的調適困難。明年元月起，「癌症希望基金會附設心理諮商所」正式營運，這是全台第一個專屬病友和家屬的心理諮商所，提供免費心理諮商服務，幫助癌友穩定地與疾病共存。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，心理照護是癌症治療不可或缺的一環，2018年起，基金會在台北、台中和高雄希望小站提供癌症病友和家屬心理諮詢服務，近3年總計服務近500人次。2026年，台北心理諮商所正式營運，成為全台第一個取得心理諮商所開業執照的癌症非營利組織，提供癌友和家屬各項心理照護。

台灣新診斷癌症人數不斷攀升，國內外研究顯示，近半數癌症病人有明顯的情緒困擾，約3至4成的病友面臨顯著的焦慮或憂鬱反應。蘇連瓔指出，台灣癌症5年存活率已突破6成，這也代表心理健康支持是重要的公共課題，癌症照護走向全人照護的新階段，不只是讓病友「活下來」，更要讓癌友家庭「活得好」。

癌症希望基金會致力推動「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師視個案需求，提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶/家庭諮商。透過心理諮商不漏接每一位病友和照顧者，也更貼近病友及家屬的疾病治療和心理需求，這項補助案優於政府現行心理支持政策。

癌症希望基金會附設心理諮商所延攬心理腫瘤學專業的心理師團隊，包括抗癌長達20多年的諮商心理師葉北辰，擔任心理諮商所所長。副所長靳秀麗除了諮商心理師身分，過去長期照顧罹患肝癌的母親和患有淋巴癌的父親，熟知病友與照顧者的處境和心理支持的獨特性。

所長葉北辰表示，心理師將陪伴病友面對確診衝擊、治療焦慮、復發擔憂與預後不確定性，以及回歸生活的適應歷程，同時協助病友處理睡眠困擾或癌因性疲憊、醫病溝通與醫療決策思考，並透過正念減壓與身心整合練習，幫助身體與心理重新對話。癌友專屬心理諮商所是家屬可放下重擔的安心驛站！

即日起，癌症希望基金會附設心理諮商所開放預約，初期提供實體（面對面）心理諮商服務，預計明年2月增設通訊（遠距）心理諮商服務。蘇連瓔強調，除了心理照護，還將進一步串接癌症希望基金會既有的服務，緩解病友在治療過程中的各種疑難雜症，串聯完整的身心照護網。

癌症希望基金會成立全台第一個專屬癌友與家屬的心理諮商所，打造完善的身心照護網。圖／癌症希望基金會提供
癌症希望基金會成立全台第一個專屬癌友與家屬的心理諮商所，打造完善的身心照護網。圖／癌症希望基金會提供

癌症治療 心理諮商 心理師

