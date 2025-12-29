賞鳥40年！蔡若詩天天拍照「10年不間斷」 進開刀房前也不錯過

嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩賞鳥40年，10年前eBird Taiwan網站啟用後，天天拍照記錄並上傳資料已成習慣，即使進開刀房前也要把握機會，絕不錯過。

農業部生物多樣性研究所與中華民國野鳥學會共同經營eBird Taiwan中文入口網站，今年滿10年，11月下旬頒發「榮耀鳥友」給11名資深使用者，特別提到蔡若詩十年如一日的堅持，連續3650天不間斷的紀錄讓人動容。

蔡若詩告訴中央社記者，他從10歲開始與家人一起觀察鳥類，賞鳥習慣至今40年，已成為日常生活的一部分，但因工作忙碌，不會特別安排時間去某處賞鳥，而是只要出門，隨時就會拍攝，無論是從住家到學校的路途中、校園內，甚至出差或出國，天天利用eBird Taiwan的App上傳拍攝的紀錄，是已融入生活的習慣。

蔡若詩說，既然已成生活的習慣，就不可能中斷，有一次須住院開刀，他在開刀前，特地到醫院旁捕捉鳥類畫面並上傳紀錄。

蔡若詩表示，他喜歡鳥，但紀錄這件事對他來說，不是拍到多麼奇特的鳥，所以他拍攝到的鳥種比其他鳥友少很多，他單純就是留下紀錄，即使當下沒有鳥類出現，他也會拍攝，例如，現在許多夜鷹出現在都會區，有些地方叫整晚，多半無法明確得知夜鷹何時出現，他在夜晚經過曾有夜鷹啼叫處，卻沒聽到聲音，也立即拍攝，因為「零」也是一種紀錄。

根據嘉義大學網站的介紹，蔡若詩的專長是鳥類生態、猛禽及瀕危物種保育、生物多樣性監測、野生動物棲地與經營管理。

蔡若詩說，拍攝並記錄鳥類是他的興趣，也成了生活的一部分，並與教學有關，有學生和助理受他影響，成為eBird Taiwan使用者，他會繼續保有這項堅持。

