快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

IG送2026跨年3彩蛋！輸入「新年關鍵字」解鎖閃亮特效 Edits幫你做年度影片

白色巨塔再揭性騷疑雲 勞動部：醫院最高可處100萬罰鍰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照片
勞動部。圖／聯合報系資料照片

台北市醫師職業工會今日與多名前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內多起性騷擾事件，而院方未積極處理，導致多名女性醫師身心受創、被迫離職。對此，勞動部表示，性別平等工作法明文規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，包括對性騷擾事件進行調查，調查決議應併附理由，以書面通知申訴人及被申訴人，並給予行為人適當懲戒或處理。

勞動部表示，對於申訴人，應該採行避免其受性騷擾情形再度發生之措施，並提供（轉介）醫療、心理諮商或法律諮詢等必要之協助。本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處新台幣100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。受僱者如因遭受性騷擾或雇主違反性工法，欲向法院提出訴訟時，勞動部有補助地方政府提供法律扶助費用補助，可向地方政府申請。

勞動部已主動與新北市政府勞工局聯繫，了解多名當事人已主動向新北市政府申訴該醫院涉及性別歧視與未依法處理性騷擾，新北市政府已受理。勞動部請新北市政府盡速查明，如該醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處新台幣30萬元。

性騷擾 勞動部

延伸閱讀

經部：製造業最低工資補貼 全職員工每人每月910元

最低工資調漲！經濟部補貼特定製造業 全職最多每月910元

醫院處理性騷太消極 工會籲徹查申訴制度

雙和醫院傳性騷 當事人控院方對懲處結果隱而不宣

相關新聞

白色巨塔再揭性騷疑雲 勞動部：醫院最高可處100萬罰鍰

台北市醫師職業工會今日與多名前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內多起性騷擾事件，而院方未積極處理，導致多名女性醫師身心受創...

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

不同航空公司的機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上...

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年逐步禁用，並走到強化價格與全面禁用，但據環境部統計，目前僅一次用外帶飲料杯減量或限用達標，環境部長彭啓明也坦言「7年了仍未達標」，今宣布導入循環經濟、從源頭進行綠色設計與減量方針，將減塑項目將從4項擴大到6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」。

縮短中南部民眾返家時間 高鐵宣布明年2月2日增6班夜間南下列車

因應旅客需求並提升服務品質，高鐵公司今宣布，明年2月2日起再增加6班次南下列車，並採全新停靠模式，如1985車次平日晚間...

寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界，醫師感嘆死亡來的飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。