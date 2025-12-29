白色巨塔再揭性騷疑雲 勞動部：醫院最高可處100萬罰鍰
台北市醫師職業工會今日與多名前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內多起性騷擾事件，而院方未積極處理，導致多名女性醫師身心受創、被迫離職。對此，勞動部表示，性別平等工作法明文規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，包括對性騷擾事件進行調查，調查決議應併附理由，以書面通知申訴人及被申訴人，並給予行為人適當懲戒或處理。
勞動部表示，對於申訴人，應該採行避免其受性騷擾情形再度發生之措施，並提供（轉介）醫療、心理諮商或法律諮詢等必要之協助。本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處新台幣100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。受僱者如因遭受性騷擾或雇主違反性工法，欲向法院提出訴訟時，勞動部有補助地方政府提供法律扶助費用補助，可向地方政府申請。
勞動部已主動與新北市政府勞工局聯繫，了解多名當事人已主動向新北市政府申訴該醫院涉及性別歧視與未依法處理性騷擾，新北市政府已受理。勞動部請新北市政府盡速查明，如該醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處新台幣30萬元。
