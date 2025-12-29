快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署稽查益生菌…有業者貯放180公斤、逾期半年原料 遭裁罰27萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
現代人生活壓力大，腸胃容易出問題，喜歡補充益生菌來改善腸道健康。本報資料照片
現代人生活壓力大，腸胃容易出問題，喜歡補充益生菌來改善腸道健康。本報資料照片

現代人生活壓力大，排便不順、累積「隱形毒素」，靠吃益生菌讓腸道順暢。國人經常選購益生菌、藻類等微生物來源保健食品食藥署今日公布「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」結果，共有14件產品標示不符規定，其中1家業者貯放逾期原料，遭裁罰新台幣24萬元。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」總計抽驗61件成品及原料檢驗食品中微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等項目，檢驗結果均與規定相符。查核46家業者，部分業者食品良好衛生規範準則（GHP）未臻完善等缺失，皆已限期改善完成。

魏任廷表說，查核104件產品標示，其中8家業者（14件產品）標示不符規定，皆已依法裁處。違規情節較重者，為高雄市三凡生技研發股份有限公司，違反食安法兩項規定。

魏任廷指出，稽查人員於今年8月7日前往現場時，在過程中檢查倉庫發現貯放二項原料均已逾期，分別為「丹蔘發酵液」9桶（1桶20公斤），以及「酵母鉻」1桶（1公斤），前者逾期半年、後者逾期4個月。

魏任廷說，業者自述該二項逾期原料已預計要銷毀，只是疏於清理，所以還一直至放在廠房內，這項缺失被衛生局依食安法第15條開罰24萬元。另外，這家業者還被發現應設置衛生管理人員而未設置，同樣依食安法第11條規定開罰3萬元罰鍰，三凡生技研發股份有限公司共被罰了27萬元。

其他違規業者還包括台北市新加坡商利維喜開發股份有限公司台灣分公司，有1件產品乳酸菌數標示不實，違反食安法第28條裁處8萬元罰鍰。宜蘭縣天賜爾生物科技股份有限公司食品廠，有2件產品營養標示不符規定，及以「健康」字樣為品名易生誤解，違反食安法第22條及第28條裁處7萬元罰鍰。

宜蘭縣竣能科技股份有限公司，有1件產品乳酸菌數標示不實，違反食安法第28條裁處8萬元罰鍰。台南市生展生物科技股份有限公司，食品業者登錄系統登錄不實、食品追溯追蹤系統申報不實，違反食安法第8條及第9條規定，共計裁處6萬元罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定；GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；貯放逾期原料或成品，涉違反食安法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

未設置衛生管理人員則違反食安法第11條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；產品標示如違反食安法第22條規定可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，違反第28條規定則處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

食藥署今（29）日公布「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」結果。圖／食藥署提供
食藥署今（29）日公布「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」結果。圖／食藥署提供
食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定。圖／食藥署提供
食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定。圖／食藥署提供
共有8家業者（14件產品）標示不符規定，皆已依法裁處。圖／食藥署提供
共有8家業者（14件產品）標示不符規定，皆已依法裁處。圖／食藥署提供

食安 衛生局 益生菌 食藥署 生技 保健食品

延伸閱讀

北市抽驗蔬果殘留農藥不符規定 三軍總醫院營養部、同學の店上榜

把掉落的食材直接踢進餐檯下？一中商圈章魚燒名店遭質疑 店家有說法

北市府拆除違建 採專案執行達2000餘件

影／高雄必比登肉燥飯名店吃到蝸牛 業者道歉、衛生局要求改善

相關新聞

白色巨塔再揭性騷疑雲 勞動部：醫院最高可處100萬罰鍰

台北市醫師職業工會今日與多名前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內多起性騷擾事件，而院方未積極處理，導致多名女性醫師身心受創...

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

不同航空公司的機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上...

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年逐步禁用，並走到強化價格與全面禁用，但據環境部統計，目前僅一次用外帶飲料杯減量或限用達標，環境部長彭啓明也坦言「7年了仍未達標」，今宣布導入循環經濟、從源頭進行綠色設計與減量方針，將減塑項目將從4項擴大到6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」。

縮短中南部民眾返家時間 高鐵宣布明年2月2日增6班夜間南下列車

因應旅客需求並提升服務品質，高鐵公司今宣布，明年2月2日起再增加6班次南下列車，並採全新停靠模式，如1985車次平日晚間...

寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界，醫師感嘆死亡來的飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。