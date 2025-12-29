快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

銀白世界失溫3小時致命 專家傳授山友預防處置

中央社／ 台北29日電

追逐山區銀白世界，暗藏奪命風險，專家提醒失溫比缺水或食物更致命，3小時內可能沒命；若遇同伴失溫，應移至避風溫暖處，去除潮濕衣物，避免飲酒，給予溫紅糖水或熱薑湯。

近日冷氣團來襲，雪山登山客接連發生疑因失溫在山區昏迷OHCA（到院前停止呼吸心跳）事件，高山野外醫學專家、開業診所醫師高偉峰今天告訴中央社記者，山區缺水3天致命，缺食物3週奪命，然而失溫則可能在短短3小時送命。失溫極其危險，甚至比水或食物更重要。

高偉峰說，尤其在寒冷的天氣下，如果迷路，首要任務是找避寒地，這比尋找水源或食物更加迫切。在空曠地帶，風大容易加速失溫，避風場所至關重要，建議找像是洞穴或森林避風面，如果迷路時是中午，應該優先尋找能夠避寒的場所，水和食物可以留到明天再找。

致力於台灣高山醫學的急診醫師王士豪今天則在臉書分享，台灣山區活動失溫很常見，多半發生在春、夏、秋三季，因為容易忽略氣候變化、大雨造成失溫的風險。反之，冬季或雪季登山，因為對於低溫多半都有預期心理，會預先做好充足的準備，反而比較少發生失溫。

王士豪提醒，當在高山上遇到皮膚濕冷，沒有做好保暖，而且意識改變的病患，在排除低血糖、頭部外傷、喝醉酒的情況後，一定要先以失溫來處置，儘速回溫。

失溫的定義，是人體核心體溫低於攝氏35度，不建議用體溫計量，應該用病患當下身體的表現做判斷。王士豪說，第一級失溫身體表現是意識清楚、顫抖，身體功能略為下降，需要他人照顧，這時中心體溫大約是攝氏35到32度。

第二級失溫會意識模糊、停止顫抖，體溫大約是攝氏32到28度；第三級失溫就會失去意識。一旦進入第二級失溫，死亡率就非常高。

王士豪表示，如果有人在風雨中持續前進卻沒有做防護或沒有尋找遮蔽，當身體從開始顫抖，到劇烈顫抖，再到顫抖減少時，這不代表已經適應風雨，而是開始步入失溫，一步步走向死亡。

王士豪提醒，「顫抖」、「意識」及「自己照顧自己」是3個失溫分級重點指標，應該從還未進入失溫階段的「寒冷」就要開始處置；在「輕度失溫」就要非常積極處置，如果進展到「嚴重失溫」卻依舊還不處置，病患大概就會走向死亡。

高偉峰說，失溫治療可以分為被動回溫與主動回溫。被動回溫指的是通過穿足夠的衣服、戴手套、蓋被子，待在避風處來防止熱量流失。若無法立刻走到登山口，必須找到避寒的地方；如果衣服或襪子濕掉，必須馬上更換乾燥的衣物，因為濕衣物會加速散熱。

高偉峰表示，主動回溫指的是加熱體外的方式，如使用烤燈或暖爐、握熱水袋、喝熱水等。若情況更為嚴重，醫院、部分救護車可進行體內回溫，方法有注入溫點滴或灌注溫水至尿管，甚至極端情況下會使用葉克膜進行回溫。

王士豪則提到，同伴失溫時，一般民眾現場處置是尋找遮蔽，脫離濕冷的環境、移至溫暖處。除去潮濕衣服、換上乾燥衣服或乾燥裝備，使用睡墊、乾報紙、睡袋、大背包、露宿袋、塑膠袋、同伴來阻絕寒冷。意識清醒且不會嘔吐的病人可以給予溫紅糖水及熱薑湯，但千萬不要喝酒。

王士豪和高偉峰都提到，失溫理論上可以完全預防的。高偉峰說，避免失溫關鍵在「穿著保暖」，無論多冷的環境，科技已經能夠幫助人類抵抗低溫，讓人類能夠生存在攝氏零下50、60度環境，一定要確保防寒衣物的機能足夠保暖，就像三明治一樣，層層保護，使得熱量不易散失。

台灣民眾除了「高山瘋」，還有冬季「追雪熱」，許多人衝上山賞雪，高偉峰提醒，即使短暫時間，也可能局部性失溫導致凍傷，因此手套、保暖衣物是預防凍傷的基本裝備。

高偉峰曾在協助雪祭活動時，在合歡山莊遇到遊客洗完兩顆高麗菜，手指失去知覺，甚至發紫，這是輕度失溫，若不處理，會凍到皮膚變白、甚至發黑，所幸遊客及時用溫水泡手，雖然過程中會很痛，卻能有效緩解症狀。若當下未及時處置，拖延到下山才就醫，恐怕數個月後手指感覺依然無法完全恢復正常。

意識 保暖

延伸閱讀

雪霸匹匹達山營區山難1人失溫死亡 苗消接觸待直升機吊掛

影／登山受困大雪證實1死亡 空勤直升機救回其他4隊員

5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機今天起飛急救援

冷氣團來襲高山氣溫直直降 雪霸2名山友疑失溫OHCA山難

相關新聞

北市跨年晚會維安升級 民眾進場要金屬探測器安檢並開包檢查

張文犯隨機殺人案，台北市政府舉辦跨年晚會維安升級，對要進入會場民眾安全檢查，加派20名特勤警力，並部屬指揮車、照明車、無...

白色巨塔再揭性騷疑雲 勞動部：醫院最高可處100萬罰鍰

台北市醫師職業工會今日與多名前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內多起性騷擾事件，而院方未積極處理，導致多名女性醫師身心受創...

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

不同航空公司的機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上...

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年逐步禁用，並走到強化價格與全面禁用，但據環境部統計，目前僅一次用外帶飲料杯減量或限用達標，環境部長彭啓明也坦言「7年了仍未達標」，今宣布導入循環經濟、從源頭進行綠色設計與減量方針，將減塑項目將從4項擴大到6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」。

縮短中南部民眾返家時間 高鐵宣布明年2月2日增6班夜間南下列車

因應旅客需求並提升服務品質，高鐵公司今宣布，明年2月2日起再增加6班次南下列車，並採全新停靠模式，如1985車次平日晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。