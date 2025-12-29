銀白世界失溫3小時致命 專家傳授山友預防處置

追逐山區銀白世界，暗藏奪命風險，專家提醒失溫比缺水或食物更致命，3小時內可能沒命；若遇同伴失溫，應移至避風溫暖處，去除潮濕衣物，避免飲酒，給予溫紅糖水或熱薑湯。

近日冷氣團來襲，雪山登山客接連發生疑因失溫在山區昏迷OHCA（到院前停止呼吸心跳）事件，高山野外醫學專家、開業診所醫師高偉峰今天告訴中央社記者，山區缺水3天致命，缺食物3週奪命，然而失溫則可能在短短3小時送命。失溫極其危險，甚至比水或食物更重要。

高偉峰說，尤其在寒冷的天氣下，如果迷路，首要任務是找避寒地，這比尋找水源或食物更加迫切。在空曠地帶，風大容易加速失溫，避風場所至關重要，建議找像是洞穴或森林避風面，如果迷路時是中午，應該優先尋找能夠避寒的場所，水和食物可以留到明天再找。

致力於台灣高山醫學的急診醫師王士豪今天則在臉書分享，台灣山區活動失溫很常見，多半發生在春、夏、秋三季，因為容易忽略氣候變化、大雨造成失溫的風險。反之，冬季或雪季登山，因為對於低溫多半都有預期心理，會預先做好充足的準備，反而比較少發生失溫。

王士豪提醒，當在高山上遇到皮膚濕冷，沒有做好保暖，而且意識改變的病患，在排除低血糖、頭部外傷、喝醉酒的情況後，一定要先以失溫來處置，儘速回溫。

失溫的定義，是人體核心體溫低於攝氏35度，不建議用體溫計量，應該用病患當下身體的表現做判斷。王士豪說，第一級失溫身體表現是意識清楚、顫抖，身體功能略為下降，需要他人照顧，這時中心體溫大約是攝氏35到32度。

第二級失溫會意識模糊、停止顫抖，體溫大約是攝氏32到28度；第三級失溫就會失去意識。一旦進入第二級失溫，死亡率就非常高。

王士豪表示，如果有人在風雨中持續前進卻沒有做防護或沒有尋找遮蔽，當身體從開始顫抖，到劇烈顫抖，再到顫抖減少時，這不代表已經適應風雨，而是開始步入失溫，一步步走向死亡。

王士豪提醒，「顫抖」、「意識」及「自己照顧自己」是3個失溫分級重點指標，應該從還未進入失溫階段的「寒冷」就要開始處置；在「輕度失溫」就要非常積極處置，如果進展到「嚴重失溫」卻依舊還不處置，病患大概就會走向死亡。

高偉峰說，失溫治療可以分為被動回溫與主動回溫。被動回溫指的是通過穿足夠的衣服、戴手套、蓋被子，待在避風處來防止熱量流失。若無法立刻走到登山口，必須找到避寒的地方；如果衣服或襪子濕掉，必須馬上更換乾燥的衣物，因為濕衣物會加速散熱。

高偉峰表示，主動回溫指的是加熱體外的方式，如使用烤燈或暖爐、握熱水袋、喝熱水等。若情況更為嚴重，醫院、部分救護車可進行體內回溫，方法有注入溫點滴或灌注溫水至尿管，甚至極端情況下會使用葉克膜進行回溫。

王士豪則提到，同伴失溫時，一般民眾現場處置是尋找遮蔽，脫離濕冷的環境、移至溫暖處。除去潮濕衣服、換上乾燥衣服或乾燥裝備，使用睡墊、乾報紙、睡袋、大背包、露宿袋、塑膠袋、同伴來阻絕寒冷。意識清醒且不會嘔吐的病人可以給予溫紅糖水及熱薑湯，但千萬不要喝酒。

王士豪和高偉峰都提到，失溫理論上可以完全預防的。高偉峰說，避免失溫關鍵在「穿著保暖」，無論多冷的環境，科技已經能夠幫助人類抵抗低溫，讓人類能夠生存在攝氏零下50、60度環境，一定要確保防寒衣物的機能足夠保暖，就像三明治一樣，層層保護，使得熱量不易散失。

台灣民眾除了「高山瘋」，還有冬季「追雪熱」，許多人衝上山賞雪，高偉峰提醒，即使短暫時間，也可能局部性失溫導致凍傷，因此手套、保暖衣物是預防凍傷的基本裝備。

高偉峰曾在協助雪祭活動時，在合歡山莊遇到遊客洗完兩顆高麗菜，手指失去知覺，甚至發紫，這是輕度失溫，若不處理，會凍到皮膚變白、甚至發黑，所幸遊客及時用溫水泡手，雖然過程中會很痛，卻能有效緩解症狀。若當下未及時處置，拖延到下山才就醫，恐怕數個月後手指感覺依然無法完全恢復正常。

