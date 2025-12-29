2月2日起再增班！高鐵增六班次南下列車 1月5日起開放預購

台灣高鐵為因應旅客需求並提升服務品質，2026年2月2日起再增班，每周增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1,134班。新班表將自2026年1月5日凌晨零時起開放購票，後續日期之車票則依預售時程逐日開放預購，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司表示，新增開車次將採全新停靠模式，包括1985車次：每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站；此外，1575車次：周六晚間10:30自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

高鐵公司指出，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄二地旅客，晚間自台北返家有更快、更多的選擇；而周六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站。

台灣高鐵呼籲旅客，夜間乘車前務必特別注意所搭乘班次的停靠站，避免誤乘過站耽誤行程。此外，配合本次夜間增開班次，原於周五及周日開行之南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間，敬請旅客特別留意。

台灣高鐵將持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，以期更加貼近旅客需求。

本次增班後總計每周將提供1,134班次的旅運服務（南下566班、北上568班），歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，一次預購所需車票，並及早訂位、提前完成取票。

