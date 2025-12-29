南投東華醫院導入智慧醫療 醫護減壓增照護品質

快訊

中央社／ 南投縣29日電

東華醫院導入AI智慧醫療，今天進一步與彰化縣、南投縣等護理之家、長照機構、衛生所簽署合作意向，要透過AI協作整合彼此資源，包含優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓等。

衛生福利部推動健康台灣深耕計畫，竹山鎮東華醫院以「在地是全人：推動在地基層醫療進化，實踐區域整合與在宅照護雙軸策略」獲計畫獎助，朝向優化醫療工作及導入AI智慧醫療，並與護理之家、長照機構、衛生所合作，院方今天與30家合作單位簽約。

東華醫院結合惠來醫療體系宏仁醫院、常春醫院及南投縣、雲林縣多家長照機構、護理之家，也整合在地診所及竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、國姓鄉、中寮鄉衛生所，東華醫院院長張國翊說，未來5年推動智慧醫療等計畫，幫醫護減壓、提升病人照護品質。

張國翊表示，偏鄉較難招聘人力，加上高齡人口增加、急性醫療、慢性病管理與長照等需求，急需引進智慧醫療解決困境，智慧醫療主軸是建立醫護友善職場，透過科技推動醫療進化，如AI排班、交班、預診、書寫病歷等，減輕醫護人員壓力，有助更貼心照顧病人。

計畫主持人、東華醫院行政副院長陳家鈞說，台灣邁向超高齡社會，健保財務壓力重，透過推動智慧醫療與預防醫學，建構在地老化、健康老化，才是節省健保資源的核心，東華醫院未來透過強化社區互動、醫療資源共享，盼為偏鄉居民帶來更優質醫療。

衛生所 長照 南投縣

