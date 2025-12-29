縮短中南部民眾返家時間 高鐵宣布明年2月2日增6班夜間南下列車

因應旅客需求並提升服務品質，高鐵公司今宣布，明年2月2日起再增加6班次南下列車，並採全新停靠模式，如1985車次平日晚間10時南港出發，停靠台北、板橋後，直達台南站後至左營，中間不停靠台中站；1575車次則是周六晚間10時30分南港至台中站，中間不停板橋、苗栗站。

高鐵公司表示，明年2月2日起再增班，本次每周增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1134班；新班表將自明年1月5日凌晨0時起開放購票，後續日期的車票則依預售時程逐日開放預購。

新增開車次將採全新停靠模式如1985車次每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站；1575車次周六晚間10時30分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

考量增班時段已近深夜，高鐵公司採用彈性化的停靠模式，縮短桃、竹以及南部地區旅客返家時間，讓北上洽公、聚會、旅遊的民眾返家更快速、便利。

高鐵指出，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則縮短至95分鐘，提供台南、高雄二地旅客，晚間自台北返家有更快、更多的選擇。

而周六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站，同樣可以達到讓中、南部都會區旅客，彈性規畫行程、分流搭乘的效果，台灣高鐵也呼籲旅客，夜間乘車前務必特別注意所搭乘班次的停靠站，避免誤乘過站耽誤行程。

此外，配合本次夜間增開班次，原於周五及周日開行的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間。

高鐵表示，本次增開也是台灣高鐵首度嘗試，依據既有運能等營運調度條件，以及對各站旅客需求再更加細緻的檢視，並採取更加彈性、多元的停靠模式，盼達成運能運用最佳化的目標，未來隨著新世代列車加入車隊營運，這樣的目標將是台灣高鐵繼續努力的方向。

考量南部旅客在平常日的商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，因此本次特別加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家的需求。

此外，針對台中以北的旅客，再增加1575車次，以因應周末大型活動越來越頻繁，加強服務旅運量最大的北部區間，提供旅客更充裕的運能。

高鐵指出，調整後的新停站模式可望將同時段、不同目的地旅客分流到各班次，使各班次之間旅客搭乘狀況更加均衡。有助於讓旅客在節省時間外，也可以享受更舒適的乘車品質。

高鐵舉例，像是自11月7日起每周五調整3班南下區間車，出發站從南港站改為台北站發車，以快速疏解台北往台中以北各站的搭車人潮，也是在優化停靠模式後，達到人潮分流的明顯效果。

高鐵表示，持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，以期更加貼近旅客需求，本次增班後，總計每周將提供1134班次的旅運服務，包含南下566班、北上568班。

高鐵明年2月2日起將增開6班夜間南下列車。圖／高鐵公司提供

