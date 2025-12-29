近20年前罹癌開始跑步 三總胸腔外科名醫張宏病逝 醫護發文悼念
現任三軍總醫院胸腔外科主治醫師張宏今驚傳病逝消息，有人在臉書發文悼念，「懷念張宏醫師開會罵人的口氣，RIP」，陸續有人回應：超懷念張醫師、感念恩師的教導、令人懷念的張將軍......三總未予以正面回應，僅表示要詢問家屬的意見，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。
張宏現職為三軍總醫院胸腔外科主治醫師，亦擔任國防醫學大學醫學院醫學系外科學科教授，以及國防醫學大學生物醫學科學學院生理及生物物理學科研究所教授，也曾經擔任國防部軍醫局軍醫局副局長，被稱為「醫學博士」，教育無數英才，且對病患很好，很關心病人狀況，曾榮獲105年杏林獎。
張宏的學經歷豐富，專長微創胸腔鏡手術、肺癌及食道癌手術、氣胸及膿胸內視鏡微創手術、呼吸生理研究等，數度獲選三軍總醫院優良軍醫、國防醫學院優良教師，展現其不凡的價值和貢獻。學生及同仁形容他看事情很細膩，樂於傳授知識與經驗，是面惡心善的好師長。
張宏於民國96年因淋巴腺癌住院化療，初癒時身體非常虛弱，後來加入長跑團隊，逐漸恢復體能，甚至跑出人生的另一個起點。不僅參加馬拉松賽事，也經常利用清晨在院區內長跑，發揮「千里之行始於足下」的精神，跑出好成績，更認識一群互相扶持的跑友。
資深媒體人戎撫天曾於2014年在元氣網撰文，說明運動對癌症治療的好處，提及「我的長跑社朋友中，至少有4個人曾身體力行運動抗癌。三總胸腔外科名醫張宏3年前罹患淋巴癌，化療痊癒後開始慢跑，第二年就跑完半程馬拉松，目前每周跑30到50公里，不但精神奕奕，更是一個正向思考的樂觀派。」
張宏因癌症重生，藉由跑步改變體質、增強體能，改變生活方式。今日傳出噩耗，據聞是昨天病逝，許多好友不捨，失去了一位好醫師、好導師。
●戎撫天／我那些喜歡跑步的癌症朋友們
https://health.udn.com/health/story/7421/343976
