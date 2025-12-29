環境部宣布2035年一次性塑膠產品減量10% 環團：塑膠汙染改善仍不足

環境部今召開「2035減塑新思維」記者會，宣布2030年一次性石化塑膠產品減量5%、2035年減量10%的最新減塑目標。綠色和平表示，環境部目前僅公布重點管制的原則與行動策略，目前設定的減量目標，對於塑膠汙染所帶來的環境及人體危害，能改善的程度微乎其微，呼籲環境部應盡快推動法規訂定，並規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標，才能真正帶動轉型。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，肯定環境部強化減塑應導入商業模式的改變，但目前設定的減量目標，對於塑膠汙染所帶來的環境及人體危害，能改善的程度微乎其微，令人憂心。

莊筱庭指出，根據環境部公布的資料，最新的一次性塑膠用品管制項目從購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管4種擴大為6種，新增零售包裝以及網購包裝2個項目，並取消了2030年的全面禁用，改為依不同品項、不同的場域推動的重點管制。

此外，環境部長彭啓明也在記者會中坦言，過去的目標沒有達標。這次環境部強調轉型將跳脫單一禁限用手段，強化付費取得、導入經濟誘因、政策採階段性實施、擴大管制場域及加強公眾教育等措施。

莊筱庭表示，環境部這次確實提出許多從一次性經濟轉向重複使用經濟的措施，都值得期待；然而，環境部目前僅公布重點管制的原則與行動策略，還看不到確切開始落實的時間點，呼籲環境部應盡快推動法規的訂定，並規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標，才能真正帶動轉型。

另也呼籲環境部，應盡快訂出實施的時間表，以及相關法令的制定，要求業者提出更多減量計畫以及重複使用計畫，才能真正帶動讓公眾與產業界走向減塑與轉型之路。

