環境部宣布2035年一次性塑膠產品減量10% 環團：塑膠汙染改善仍不足
環境部今召開「2035減塑新思維」記者會，宣布2030年一次性石化塑膠產品減量5%、2035年減量10%的最新減塑目標。綠色和平表示，環境部目前僅公布重點管制的原則與行動策略，目前設定的減量目標，對於塑膠汙染所帶來的環境及人體危害，能改善的程度微乎其微，呼籲環境部應盡快推動法規訂定，並規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標，才能真正帶動轉型。
綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，肯定環境部強化減塑應導入商業模式的改變，但目前設定的減量目標，對於塑膠汙染所帶來的環境及人體危害，能改善的程度微乎其微，令人憂心。
莊筱庭指出，根據環境部公布的資料，最新的一次性塑膠用品管制項目從購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管4種擴大為6種，新增零售包裝以及網購包裝2個項目，並取消了2030年的全面禁用，改為依不同品項、不同的場域推動的重點管制。
此外，環境部長彭啓明也在記者會中坦言，過去的目標沒有達標。這次環境部強調轉型將跳脫單一禁限用手段，強化付費取得、導入經濟誘因、政策採階段性實施、擴大管制場域及加強公眾教育等措施。
莊筱庭表示，環境部這次確實提出許多從一次性經濟轉向重複使用經濟的措施，都值得期待；然而，環境部目前僅公布重點管制的原則與行動策略，還看不到確切開始落實的時間點，呼籲環境部應盡快推動法規的訂定，並規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標，才能真正帶動轉型。
另也呼籲環境部，應盡快訂出實施的時間表，以及相關法令的制定，要求業者提出更多減量計畫以及重複使用計畫，才能真正帶動讓公眾與產業界走向減塑與轉型之路。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言