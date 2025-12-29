快訊

男子騎馬上山追雪遭罰 民團籲：應先制定合理規範

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
合歡山日前受大陸冷氣團降雪，竟有一名男子騎馬追雪，警方依違法道交條例舉發開發，並通報主管機關。圖／太管處提供
合歡山日前受大陸冷氣團降雪，竟有一名男子騎馬追雪，警方依違法道交條例舉發開發，並通報主管機關。圖／太管處提供

合歡山日前受大陸冷氣團降雪，竟有一名男子騎追雪，警方依違反道交條例舉發開罰，並通報主管機關。民團台灣交通安全協會今指出，現行道路交通安全規則中，「單獨騎馬」未被明文規定，是否開罰應再詳議，並制定合理規範。

合歡山26日凌晨4時許開始下雪，且因降雪持續，積雪深達30公分，合歡山成銀白世界，令雪迷為之瘋狂；但有民眾指出，在武嶺地區發現有人騎馬上山追雪，相關照片也被PO上網路，引發熱議，警方獲報後介入調查。

仁愛警分局表示，針對有民眾在網路分享武嶺路段有人騎乘迷你馬，該分局雖未接獲因下雪騎馬或發生相關交通事故報案，但該行徑可能觸犯道路交通管理處罰條例第84條規定將依法辦理，非處交通部分交由相關主管機關處置。

太魯閣國家公園管理處表示，依「國家公園法」太魯閣國家公園區域內禁止事項規定，禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（公路沿線除外）。除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施之寵物進入遊憩區或一般管制區。

初步調查，民眾攜帶馬匹至遊憩區雖無違反禁止事項，但有無違反武嶺停車場相關規定、以及是否有做好適當防護，後續將偕同相關單位共同確認，如確定有違反禁止事項規定，一旦發現違規事項，將依法開罰，最高可處3000元罰鍰。

台灣交通安全協會今在臉書粉專指出，交通權的核心是保障每個人自由移動及選擇移動方式的權利，若法律出現「無法可罰」或「模糊地帶」，找一條法條來開罰，並非唯一解方，更重要的是回過頭檢視制度是否積極確保交通權，並兼顧安全與公平；當騎馬上路在現行法規中缺乏明確定位，需要討論的應該是如何制定合理規範，而不是僅以罰單回應。

交通部表示，此案是依道交處罰條例第84條「疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰」開罰；至於是否達妨害交通行為，則由警察執法人員到場取締判定。

