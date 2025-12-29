機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾購買機票改名需負擔成本大，立委認為應透明化需民眾需負擔成本。圖為桃園機場一航廈出境大廳，旅客在地勤櫃台前排隊辦理報到手續。聯合報系資料照
不同航空公司機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上要負擔的成本「幾乎可重買1張機票」。立委認為航空業也應要有定型化契約，讓民眾了解改名需負擔多少成本；交通部表示，1個月內與航空公司討論。

消基會於10月16日至30日間針對在台灣營運或與台北（TPE）有航線往來的主要航空公司，進行「機票改名（Name Change／Correction）與改票（Rebooking／Reissue）手續費」實地進行調查。

結果顯示。不同航空公司間的改名收費費率差距大，部分低成本航空雖開放「可改名」，卻常附帶高額票差與稅差補收機制，導致消費者誤以為「能改名」，卻實際上「幾乎等於重新購票」。

立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢指出，民眾購買機票後因英文名字打錯有改名需求情況，但臨櫃要求改名的過程卻不透明，時常因航空公司認定為不同人改名，或是改名過程不透明，結果改名後的費用幾乎等於重新購票。

洪孟楷指出，到底航空業者手續費、改票費、作業費等如何計算都不透明，能否提醒、讓民眾了解，購票時若有改名需求，會有多少成本揭露。既然郵輪可以有定型化契約，希望航空業也要有，不應該隱藏部分成本。

交通部長陳世凱表示，會請民航局與航空公司了解，並在1個月內與航空公司討論。

