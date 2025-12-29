雙和醫院爆狼醫性騷事件 多名受害醫控訴院方輕放加害人

台北市醫師職業工會今偕同雙和醫院影像醫學部兩位前醫師揭發多起性騷事件。受害女性醫師指控，雙和醫院影像醫學部前主任對多位女性同仁進行言語與肢體性騷，經被害者忍痛離職並提出申訴後，院方處理態度卻是拖延且輕懲。

對此，雙和醫院回應，該院於今年8月28日正式通知3位申訴人及被申訴人調查結果，並於同日舉行開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人的主管職務，並依情節決定懲處結果，於隔日正式全院公告主管撤換事宜。

「今天出面說明需要很大的勇氣。」一名雙和醫院影像醫學部前女性醫師今出面控訴，該院於過去三至四年發生多起女性醫護人員受到不正常的對待，並讓性騷擾、懷孕歧視、權利濫用等成為常態，包括影像醫學部前部主任與排班醫師強迫懷孕醫師值夜班，甚至威脅要孕婦暴露游離輻射風險，但提出異議後，不是依法調整，而以言語羞辱、計算「欠多少人情債」等方式進行血淋淋的性別歧視與職場霸凌。

除此以外，更長期對女性下屬伸出「鹹豬手」。該名受害女醫師指出，該名主管還多次與女性員工相處時，以討論事情之名，做出明顯超過正常工作界線的身體接觸，如在密閉的辦公室裡被強行摸手，或長時間用手磨蹭對方的手，還說「妳的手比我的還溫暖」這些噁心話語，還有人被前主管在眾人面前語氣輕佻、評論身材、觸摸頸部等。

「大家或許會問，為何當下不說？」被害女醫師說，如果加害者掌握考績薪資、排班、升遷等，但醫院沒有任何實質的隔離保護機制時，請問你敢說嗎？因此，面臨一個殘酷的選擇，為了保護自己 ，必須犧牲自己的工作權，「我們是被強迫離開熱愛的醫療崗位」，在脫離了魔掌後，才敢回頭爭取正義。

被害女醫師說，今天特別謝謝新北市議會議員黃淑君、台北市醫師職業工會的協助，「受害者們才有勇氣繼續生存下去」。

台北市職業醫師工會理事長陳亮甫說，雙和醫院作為醫學中心，理應以最高標準看待職業安全與性別平等。但醫院不僅未能第一時間即時隔離加害者以保護受害人，申訴委員會也沒有善盡利益迴避的職責，讓受害者提心吊膽是否可能被秋後算帳。

雙和醫院在至少三名醫師申訴後，確實進行懲處，但對上述惡行卻僅「各記小過一次」，且此主管行徑理應比照過往院內類似案例進行全院公告，院方對該案之懲處結果卻隱而不宣，甚至沒有主動將懲處結果通知提出申訴的被害者。當驚覺院方竟如此輕懲該主管，受害醫師憤而提出申覆，卻無法換來任何改變，醫院也始終拒不提供懲處的理由和調查內容。

陳亮甫說，對此懲罰程度難以苟同，當事人完全無法得知調查內容，院方沒有公告懲處細節，也沒有針對該具有教職的主管校方通報，當事人雖遭認定性騷擾，但至今從未向受害者誠心道歉，其目前仍擔任其所屬醫學會要職，掌握學術資源與權力，令人擔憂其權勢恐令更多年輕醫師受害。

台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民說，雖然近期推出「狼醫平台」但倘若醫院沒有主動通報、衛生局沒有及時依據醫師法第25條移付懲戒，社會大眾不可能知道醫師違反性平規定的實績。與會者與受害女醫師齊聲呼籲，雙和醫院應徹底檢討在本案過程中的疏漏，深切反省其內部規章與性平程序執行是否真能保護被害者，及時對受害者謀求補救以實現回復式正義。

于政民說，對於主管機關的衛福部與勞動部，也應全面徹查醫療體系的性平機制與申訴制度，對於不願或無力處理的醫院，應嚴懲之並大張旗鼓公告其事蹟令其他醫院引以為戒，才不會讓性平願景淪為口號。

對此次性騷擾事件，雙和醫院回應如下：

雙和醫院對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇之情事。惟基於《性別平等工作法》及相關規定，須兼顧當事人隱私保護與程序正義，故未對外公開個案細節，特此說明。

本院於114年6月18日獲悉有同仁疑似遇單位主管肢體騷擾情事，隨即依規定啟動初步調查與關懷機制，當日即與該同仁確認事件經過，並提供必要之支持與協助，同時安排其辦公空間與被申訴人不同區域，可完全避免接觸。惟該同仁其後因個人職涯規劃，已於114年7月離職。

本院依法通報新北市政府勞工局，並於114年6月25日召開性別平等委員會，成立專案調查小組，成員包含兩名院內委員及一名經勞動部認證之工作場所性騷擾調查專業院外專家委員，正式啟動啟動調查程序。

期間，另有兩名已離職之女性同仁，分別於114年7月28日及8月8日提出陳情，經評估後依規定併案處理。考量案件涉及範圍較廣，調查期限依法由原訂二個月展延為三個月，最終於114年8月25日召開結案討論會議。本案亦依規定通報校方，校方均依規定處理。

調查期間共進行七次訪談，對象包含申訴人、被申訴人及相關證人，均採個別約談方式辦理，避免互相影響並確保調查公正性。經性別平等委員會114年8月25日決議，本案三位申訴人所提性騷擾申訴案均成立。

本院於114年8月28日正式通知三位申訴人及被申訴人調查結果，並於同日召開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人之主管職務並依情節決定懲處結果，並於隔日（114年8月29日）即正式全院公告主管撤換事宜。

本事件目前已正式進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論或回應。本院將持續檢討與強化內部管理制度及性別平等教育，致力營造安全、尊重與友善之職場環境，並將持續配合政府、檢調及司法單位相關工作。

