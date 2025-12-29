快訊

北車隨機攻擊事件遭批橫向聯繫未整合、無統一防災標準 交長回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今赴立法院針對「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵臺鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」進行專案報告。記者曾原信／攝影
交通部長陳世凱今赴立法院針對「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵臺鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」進行專案報告。記者曾原信／攝影

台北車站及捷運中山站日前發生隨機攻擊事件，鐵道軌道系統及警力等各單位間溝通、合作備受關注，多位立委質疑台北車站等多鐵共構車站演練頻率過低、橫向聯繫未整合，交通部應訂定統一標準，不要有化外之地；交通部長陳世凱表示，明年1月底將辦理聯合防災演練，並承諾3個月內針對各交通場站討論一套防災標準。

台北車站及捷運中山站日前發生隨機攻擊事件，後續桃園機場及多個捷運站收到炸彈威脅，引發恐慌，25日耶誕節當天捷運北門站發生乘客恐慌奔逃事件，一連串事件加上元旦假期及春節連假將至，交通部今赴立法院針對「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵台鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」進行專題報告。

立委李昆澤指出，大眾運輸場站不只是單點站管理，更要系統性處理場站安全問題，針對無差別攻擊更要建立完善的防禦，以台北車站為例，上一次實際演練已是2019年，而2021年、2024年僅採用桌上兵推方式，質疑這樣的頻率無法提升場站安全。

李昆澤進一步說，北車9大系統有逾1950個CCTV鏡頭、48個分割畫面，但常態配置僅2至3人進行監督，但這麼多畫面派再多人也看不完，目前國外都用AI技術偵測異常行為，歐美引入危險品偵測系統，加快預警時間。

但北車9大系統現面臨基礎設施不足及權責不清等問題，部分場站甚至僅有類比式攝影器，基礎建設落差易出現漏洞，另各單位業務協作也易發生斷點、權責不清導致反應不及等問題。

立委洪孟楷也表示，不管是交通部主管的台鐵及高鐵公司、各地方政府轄管的捷運公司，還有航空站、商港等人潮聚集的場站，交通部應訂定一套防災標準，讓其可依循，不要有化外之地；立委林國成則建議，9大系統的警急鈴應串連報案網，24小時接獲事故並即時因應。

陳世凱坦言，過去聯合防災中心演練次數確實不夠，會針對三鐵、兩鐵共構的車站優先整合，過去針對火災、水災等多元狀態有很多演練，但針對人為攻擊的演練次數並不多。

他指出，這次攻擊事件中，看到很多事情不夠落實，機關間聯繫有很大檢討空間，預計明年1月底將辦理聯合防災演練，未來每年也會舉辦。

此外，明天下午交通部次長伍勝園也將召集會議，針對全國場站系統串連進行討論，像是北車9大系統軟硬體不同，未來整合恐有問題，也會統合討論；另外目前高鐵車站保全都配有設備，台鐵還沒全面化，後續也會增加預算，加強設備給保全使用。

陳世凱說，上周鐵道局已召集各縣市鐵道軌道系統開會進行初步討論，預計3個月內訂出標準。

