快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

攝護腺癌友福音！ 核磁造影與超音波影像融合切片取代傳統做法

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
台北慈濟醫院泌尿科主任蔡曜州說，晚期攝護腺癌治療並非單一科別或單一療法可完成，團隊在治療策略上會依據病人確診期別、腫瘤侵犯範圍與身體狀況，整合泌尿科、放射腫瘤科等領域的專業人員，進行個人化治療。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院泌尿科主任蔡曜州說，晚期攝護腺癌治療並非單一科別或單一療法可完成，團隊在治療策略上會依據病人確診期別、腫瘤侵犯範圍與身體狀況，整合泌尿科、放射腫瘤科等領域的專業人員，進行個人化治療。圖／台北慈濟醫院提供

攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因為無法在早期精準診斷，被發現時往往步入中晚期。台北慈濟醫院以「核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片」，取代傳統「經直腸超音波攝護腺切片」，利用3D影像融合技術將核磁造影顯示的病灶與超音波重疊，可避免誤判良性或需要重複切片。

台北慈濟醫院深耕攝護腺癌的早期診斷與精準治療，在國健署最新公告的全國癌症5年存活率統計資料中，由初期到末期的5年存活率皆優於全國醫學中心。

新北75歲林爺爺因為攝護腺肥大、排尿困難，求助泌尿科主任蔡曜州。抽血檢查發現攝護腺特異抗原指標(PSA)達6.42ng/ml (正常為4ng/ml)，蔡曜州進一步安排核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片檢查，診斷為早期攝護腺癌，安排達文西攝護腺癌根除手術，在保留雙側神經血管的情況下，完整切除腫瘤。林爺爺術後恢復良好，排尿功能有改善。

衛福部110年癌症登記報告指出，攝護腺癌發生率在台灣男性排名第6位，死亡率占第5位，確診時為第四期的患者比率超過三分之一。蔡曜州指出，攝護腺癌早期症狀與良性攝護腺肥大相近，包括排尿不順、尿流變細、頻尿、夜尿、尿急、滴尿、血尿或尿失禁等，容易被忽略而延誤就醫；一旦進展至晚期，癌細胞可能出現轉移，不僅治療難度大幅提高，整體預後也明顯變差。

根據國健署資料顯示，全國早期攝護腺癌的五年存活率落在80.74％，晚期則為49.53％，及早篩檢、及早診斷成為影響治療成效與預後的關鍵。

在早期診斷方面，台北慈濟醫院以「核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片」，取代傳統「經直腸超音波攝護腺切片」，利用3D影像融合技術將核磁造影顯示的病灶與超音波重疊，讓切片檢查不再是隨機，避免誤判良性或需要重複切片的情形發生。

此一作法可讓切片準確率提升6至7成，病人得以在早期病灶尚未擴散、轉移時就接受手術治療，平均5年存活率高達9成；而在治療挑戰最高的末期患者中，台北慈濟醫院第4期的5年存活率仍達近6成，整體成效遠高於全國醫學中心。

蔡曜州說明，晚期攝護腺癌治療並非單一科別或單一療法可完成，團隊在治療策略上會依據病人確診期別、腫瘤侵犯範圍與身體狀況，整合泌尿科、放射腫瘤科等領域的專業人員，進行個人化治療。其中包括化學治療、放射線治療、賀爾蒙治療以及標靶藥物治療，延長存活期的同時，兼顧病人的生活品質。

透過核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片檢查，可精準判斷腫瘤位置。圖／台北慈濟醫院提供
透過核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片檢查，可精準判斷腫瘤位置。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院泌尿科致力於攝護腺癌的篩檢與治療，各期別5年存活率優於全國醫學中心平均存活。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院泌尿科致力於攝護腺癌的篩檢與治療，各期別5年存活率優於全國醫學中心平均存活。圖／台北慈濟醫院提供

攝護腺癌 超音波 慈濟

延伸閱讀

73歲男頻尿影響睡眠 微創醫療級三秒膠助他正常生活

攝護腺癌為何難以預測？醫師揭關鍵「高度異質性」

精準放射標靶治療助緩解攝護腺癌疼痛 醫籲提早檢查

77歲余天自爆攝護腺癌「做99次電療」！出現4症狀快就醫、4類人成高危險

相關新聞

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

不同航空公司的機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上...

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年...

寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界，醫師感嘆死亡來的飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

宜蘭強震後雨勢不斷 南方澳南天宮後方山坡坍方 落石差點砸到民宅

宜蘭縣外海日前發生芮氏規模7.0強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風...

2025年十大爆紅神曲揭曉！你會唱幾首？

2025神回顧｜年度人氣十大神曲排名出爐，從紅遍抖音的大展鴻圖，再到爆紅網路迷因的「露比醬～嗨！」，眾多洗腦神曲全面對決，哪首才是你的心頭好？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。