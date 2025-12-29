攝護腺癌友福音！ 核磁造影與超音波影像融合切片取代傳統做法

攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因為無法在早期精準診斷，被發現時往往步入中晚期。台北慈濟醫院以「核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片」，取代傳統「經直腸超音波攝護腺切片」，利用3D影像融合技術將核磁造影顯示的病灶與超音波重疊，可避免誤判良性或需要重複切片。

台北慈濟醫院深耕攝護腺癌的早期診斷與精準治療，在國健署最新公告的全國癌症5年存活率統計資料中，由初期到末期的5年存活率皆優於全國醫學中心。

新北75歲林爺爺因為攝護腺肥大、排尿困難，求助泌尿科主任蔡曜州。抽血檢查發現攝護腺特異抗原指標(PSA)達6.42ng/ml (正常為4ng/ml)，蔡曜州進一步安排核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片檢查，診斷為早期攝護腺癌，安排達文西攝護腺癌根除手術，在保留雙側神經血管的情況下，完整切除腫瘤。林爺爺術後恢復良好，排尿功能有改善。

衛福部110年癌症登記報告指出，攝護腺癌發生率在台灣男性排名第6位，死亡率占第5位，確診時為第四期的患者比率超過三分之一。蔡曜州指出，攝護腺癌早期症狀與良性攝護腺肥大相近，包括排尿不順、尿流變細、頻尿、夜尿、尿急、滴尿、血尿或尿失禁等，容易被忽略而延誤就醫；一旦進展至晚期，癌細胞可能出現轉移，不僅治療難度大幅提高，整體預後也明顯變差。

根據國健署資料顯示，全國早期攝護腺癌的五年存活率落在80.74％，晚期則為49.53％，及早篩檢、及早診斷成為影響治療成效與預後的關鍵。

在早期診斷方面，台北慈濟醫院以「核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片」，取代傳統「經直腸超音波攝護腺切片」，利用3D影像融合技術將核磁造影顯示的病灶與超音波重疊，讓切片檢查不再是隨機，避免誤判良性或需要重複切片的情形發生。

此一作法可讓切片準確率提升6至7成，病人得以在早期病灶尚未擴散、轉移時就接受手術治療，平均5年存活率高達9成；而在治療挑戰最高的末期患者中，台北慈濟醫院第4期的5年存活率仍達近6成，整體成效遠高於全國醫學中心。

蔡曜州說明，晚期攝護腺癌治療並非單一科別或單一療法可完成，團隊在治療策略上會依據病人確診期別、腫瘤侵犯範圍與身體狀況，整合泌尿科、放射腫瘤科等領域的專業人員，進行個人化治療。其中包括化學治療、放射線治療、賀爾蒙治療以及標靶藥物治療，延長存活期的同時，兼顧病人的生活品質。 透過核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片檢查，可精準判斷腫瘤位置。圖／台北慈濟醫院提供 台北慈濟醫院泌尿科致力於攝護腺癌的篩檢與治療，各期別5年存活率優於全國醫學中心平均存活。圖／台北慈濟醫院提供

