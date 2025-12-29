4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，單一禁限用管制作法已面臨瓶頸，本次轉型將跳脫單一禁限用手段，以強化付費取得、導入經濟誘因、政策採階段性實施、擴大管制場域及加強公眾教育等措施為可強化推動的作法，管制項目將由4項擴大為6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」。記者李柏澔／攝影
2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年逐步禁用，並走到強化價格與全面禁用，但據環境部統計，目前僅一次用外帶飲料杯減量或限用達標，環境部長彭啓明也坦言「7年了仍未達標」，今宣布導入循環經濟、從源頭進行綠色設計與減量方針，將減塑項目將從4項擴大到6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」。

環境部自2002年起推動減量管制措施，並於2018年針對塑膠袋、免洗餐具、飲料杯及吸管等4大一次性產品提出減量或限用的期程。環境部今天指出，新版的一次用產品減量里程碑將新增納入零售商品與網購包裝，一次性塑膠用品除了限用與禁用，也將導入「源頭減量」與「循環經濟」等經濟動力。

環境部今召開記者會指出，過去減塑採取「禁限用」作法，雖然成效顯著，但強制性措施對民眾生活韌性的挑戰日益增加，因此參考歐盟《包裝及包裝廢棄物規章（PPWR）》趨勢，環境部正式設定轉型指標，以2024 年為基準年，設定2030年一次性石化塑膠產品減量5%、2035年減量10%的階段性目標。

彭啓明表示，過去管制購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管4項減量措施雖有成效，但受新冠疫情影響，外送與網購高速成長導致包裝容器激增，例如紙餐具就增加1.3倍，顯見單一禁限用管制作法已面臨瓶頸，這次轉型將跳脫單一禁限用手段，以強化付費取得、導入經濟誘因、政策採階段性實施、擴大管制場域及加強公眾教育等措施為可強化推動的作法，因此在新里程碑架構下，管制項目由4項擴大為6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」。

環境部資源循環署長賴瑩瑩補充，未來6品項的行動核心架構，將由公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等六大場域率先著手。購物袋與餐具推廣部分，推動「減塑市集」鼓勵自備或使用二手袋；2030年內用不提供免洗餐具；飲料杯與吸管則擴大自備優惠，並於觀光景點與賽事建立循環杯系統；輔導替代材質並推廣就口杯。

賴瑩瑩說，零售與網購部分，鼓勵包裝輕量化、單一材質及使用再生料，網購則推動最適包裝與導入科技技術減量，未來也將藉由法令工具、經濟誘因等方式，引導企業從產品設計著手，提出對環境更友善的產品或作法，環境部未來也將建置數位化工具，記錄民眾減廢行為的成效，並輔以獎勵機制，引導民眾改變習慣。

彭啓明說，立法院各部會的便當，幾乎只有環境部使用循環餐具，自己走進傳統市場，看到很多塑膠袋的使用，100個人裡可能只有幾個人有自備環保袋，可見要改變消費習慣真的很難，然而減塑需長期經營，禁限用仍是重要工具，但必須搭配循環經濟與行為轉換，例如綠色設計、替代材質、產業上下游、橫向合作才可能達成。

環境部 紙餐具 網購

