2026最溫暖的春聯！法鼓山「祥樂豐足」暖心迎春即將開放索取
法鼓山春聯來囉! 2026年祝福大眾「祥樂豐足」，陪您迎來好運一整年。明日(30日)起，法鼓山歡迎民眾於法鼓山全球分寺院與各分支道場，以及全國各地全聯、大全聯門市同步開放領取結緣，數量有限，發完為止。
2026年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。法鼓山方丈和尚果暉法師說明，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」
方丈和尚表示，面對任何人，若能夠心懷感恩、報恩，我們的心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人。自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。
法鼓山表示，今年春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感，深受各界人士喜愛。春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，分享給親友「祥樂豐足」的祝福，並即時瞭解春聯主題、設計巧思及意涵。
法鼓山也邀請大眾，可就近參與各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，以歡喜感恩的心迎接新年。例如北投農禪寺舉辦的12月31日跨年法會及1月1日元旦早課、桃園齋明別苑歲末祈福法會及臺中寶雲寺元旦早課等等；運用佛法的慈悲與智慧，為新的一年祈福、發願，點上一盞光明心燈。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言