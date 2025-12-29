2026最溫暖的春聯！法鼓山「祥樂豐足」暖心迎春即將開放索取

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2026法鼓山春聯採用含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感。圖／法鼓山提供
2026法鼓山春聯採用含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感。圖／法鼓山提供

法鼓山春聯來囉! 2026年祝福大眾「祥樂豐足」，陪您迎來好運一整年。明日(30日)起，法鼓山歡迎民眾於法鼓山全球分寺院與各分支道場，以及全國各地全聯、大全聯門市同步開放領取結緣，數量有限，發完為止。

2026年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。法鼓山方丈和尚果暉法師說明，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」

方丈和尚表示，面對任何人，若能夠心懷感恩、報恩，我們的心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人。自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

法鼓山表示，今年春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感，深受各界人士喜愛。春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，分享給親友「祥樂豐足」的祝福，並即時瞭解春聯主題、設計巧思及意涵。

法鼓山也邀請大眾，可就近參與各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，以歡喜感恩的心迎接新年。例如北投農禪寺舉辦的12月31日跨年法會及1月1日元旦早課、桃園齋明別苑歲末祈福法會及臺中寶雲寺元旦早課等等；運用佛法的慈悲與智慧，為新的一年祈福、發願，點上一盞光明心燈。

2026法鼓山春聯「祥樂豐足」暖心迎春，12月30日開放索取。圖／法鼓山提供
2026法鼓山春聯「祥樂豐足」暖心迎春，12月30日開放索取。圖／法鼓山提供

