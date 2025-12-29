鼻竇炎合併腎病用藥有據 嘉義長庚醫師張耕閤團隊研究助臨床精準醫療

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院耳鼻喉科張耕閤醫師團隊透過大數據分析，揭示慢性鼻竇炎合併腎臟病患者的鼻竇細菌分布特性。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院耳鼻喉科醫師張耕閤團隊透過大數據分析，首度揭示慢性鼻竇炎合併腎臟病患者的鼻竇細菌分布特性。這項研究利用長庚醫療體系資料庫，回溯分析2004年至2018年間，共1萬3906名接受鼻竇內視鏡手術的住院病人。研究成果有助於臨床醫師精準選擇抗生素，提升治療成效並降低抗藥性風險，相關論文已刊登在國際權威期刊《The Laryngoscope》。

張耕閤表示，過去國內外針對這類患者的細菌組成研究相當有限，導致臨床選擇抗生素時缺乏明確依據。研究團隊將病人分為末期腎病變、慢性腎病變及非慢性腎病變3組進行比較。結果發現，末期腎病變患者最常見的致病菌為肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌及凝固酶陰性葡萄球菌；慢性腎病變患者則以表皮葡萄球菌及痤瘡丙酸桿菌為主。

此外，在厭氧菌分布上，末期腎病變患者常見核梭桿菌與微小消化球菌，比例明顯高於非腎臟病患者。這顯示腎功能不全者的鼻竇感染菌相具有特殊性，醫師在治療末期腎病變患者時，應優先涵蓋這幾類特定病菌，以達到精準醫療目標。

張耕閤說，這項研究是全球首度針對慢性腎臟病與末期腎臟病患者進行的大規模鼻竇細菌分析，補足了學術缺口，並為臨床術前、術後的用藥提供重要參考，有助於降低感染併發症。

《The Laryngoscope》為美國耳鼻喉頭頸外科學會官方期刊，已有逾百年歷史。嘉義長庚醫院研究成果能刊登於此，象徵其在臨床研究與精準醫療領域的成效獲得國際肯定。

嘉義長庚研究登國際權威期刊，揭示腎臟病患鼻竇細菌特性。圖／嘉義長庚醫院提供
