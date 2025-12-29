雙和醫院傳性騷 當事人控院方對懲處結果隱而不宣
台北市醫師職業工會今天舉行記者會，指控雙和醫院發生性騷擾案件，並且院方態度消極，遭性騷當事人雙和醫院前女性醫師出面指控，前任主管不只強迫懷孕醫師值夜班，更伸「鹹豬手」性騷擾。
遭騷擾女醫師指控，雙和醫院院方雖然進行懲處，但僅「各記一小過」，且該主管行徑依過往院內案例，應該在院內公告，但院方卻對懲處結果隱而不宣，甚至沒有主動通知受害者結果，也不提供調查內容。對此雙和醫院回應，對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇之情事。但基於《性別平等工作法》及相關規定，須兼顧當事人隱私保護與程序正義，故未對外公開個案細節。
