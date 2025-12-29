雙和醫院傳性騷 當事人控院方對懲處結果隱而不宣

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界，醫師感嘆死亡來的飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

