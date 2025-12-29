快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

雙和醫院傳性騷 當事人控院方對懲處結果隱而不宣

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
新北市議員黃淑君（左起）、台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民、理事長陳亮甫以及雙和醫院遭性騷當事人舉行記者會，指控雙和醫院發生性騷事件。記者曾原信／攝影
新北市議員黃淑君（左起）、台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民、理事長陳亮甫以及雙和醫院遭性騷當事人舉行記者會，指控雙和醫院發生性騷事件。記者曾原信／攝影

台北市醫師職業工會今天舉行記者會，指控雙和醫院發生性騷擾案件，並且院方態度消極，遭性騷當事人雙和醫院前女性醫師出面指控，前任主管不只強迫懷孕醫師值夜班，更伸「鹹豬手」性騷擾。

遭騷擾女醫師指控，雙和醫院院方雖然進行懲處，但僅「各記一小過」，且該主管行徑依過往院內案例，應該在院內公告，但院方卻對懲處結果隱而不宣，甚至沒有主動通知受害者結果，也不提供調查內容。對此雙和醫院回應，對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇之情事。但基於《性別平等工作法》及相關規定，須兼顧當事人隱私保護與程序正義，故未對外公開個案細節。

新北市議員黃淑君、台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民、理事長陳亮甫以及雙和醫院遭性騷當事人（圖）舉行記者會，指控雙和醫院發生性騷事件。記者曾原信／攝影
新北市議員黃淑君、台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民、理事長陳亮甫以及雙和醫院遭性騷當事人（圖）舉行記者會，指控雙和醫院發生性騷事件。記者曾原信／攝影
雙和醫院遭性騷當事人舉行記者會，指控雙和醫院發生性騷事件，並且消極處理。記者曾原信／攝影
雙和醫院遭性騷當事人舉行記者會，指控雙和醫院發生性騷事件，並且消極處理。記者曾原信／攝影

性騷擾 醫師 性別平等

延伸閱讀

袁艾菲超商遭性騷「狼爪伸向胸前」！尪老魚怒轟「噁男該死」

「不打嘴炮只打砲」戴更基2年前涉性騷對話被翻出 女學員提告

李伯道六度性騷女部屬...熊抱摸手傳告白信 不認性騷官司敗訴理由曝光

懲戒法院前院長李伯道熊抱女部屬、發告白信 不認性騷…官司今敗訴

相關新聞

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

不同航空公司的機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上...

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年...

寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界，醫師感嘆死亡來的飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

宜蘭強震後雨勢不斷 南方澳南天宮後方山坡坍方 落石差點砸到民宅

宜蘭縣外海日前發生芮氏規模7.0強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風...

2025年十大爆紅神曲揭曉！你會唱幾首？

2025神回顧｜年度人氣十大神曲排名出爐，從紅遍抖音的大展鴻圖，再到爆紅網路迷因的「露比醬～嗨！」，眾多洗腦神曲全面對決，哪首才是你的心頭好？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。