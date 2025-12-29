跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度
中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨勢；元旦晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五、周六中部以北及宜蘭低溫約10-12度，下周日（4）日起冷氣團減弱，逐漸回溫。
劉宇其表示，降雨趨勢方面，今天水氣少，北東雲多零星雨，中南部多雲到晴；周二到周四（元旦）受東北季風增強影響，北、東陰雨，尤其是基隆北海岸及雙北山區雨比較大，而新竹以北及宜蘭降雨比較持續，中南部多雲到晴；周五起水氣漸減，北東雨緩，周六天氣最穩定，中南部天氣都是多雲到晴。
溫度部分，劉宇其說，明起先有一波東北季風增強，在明後天包括跨年夜影響台灣，北部及東北部溫度稍微低一點，高溫約20度，低溫約18度，其他地區日夜溫差大。元旦起受強烈大陸冷氣團影響，由北而南溫氣會明顯下降 ，氣溫最低落在周五及周六，中部以北及宜蘭低溫約10-12度，南部、花東及澎湖等在13到14度，金門、馬祖則下探7到9度。
劉宇其表示，下周日（4日）冷氣團逐漸減弱，開始逐漸回溫，但清晨各地仍相當寒冷，北部及東北部回溫較慢，白天高溫仍在20度以下，整天感受上仍偏冷。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言