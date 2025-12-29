快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨勢；元旦晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五、周六中部以北及宜蘭低溫約10-12度。本報資料照片
明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨勢；元旦晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五、周六中部以北及宜蘭低溫約10-12度。本報資料照片

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨勢；元旦晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五、周六中部以北及宜蘭低溫約10-12度，下周日（4）日起冷氣團減弱，逐漸回溫。

劉宇其表示，降雨趨勢方面，今天水氣少，北東雲多零星雨，中南部多雲到晴；周二到周四（元旦）受東北季風增強影響，北、東陰雨，尤其是基隆北海岸及雙北山區雨比較大，而新竹以北及宜蘭降雨比較持續，中南部多雲到晴；周五起水氣漸減，北東雨緩，周六天氣最穩定，中南部天氣都是多雲到晴。

溫度部分，劉宇其說，明起先有一波東北季風增強，在明後天包括跨年夜影響台灣，北部及東北部溫度稍微低一點，高溫約20度，低溫約18度，其他地區日夜溫差大。元旦起受強烈大陸冷氣團影響，由北而南溫氣會明顯下降 ，氣溫最低落在周五及周六，中部以北及宜蘭低溫約10-12度，南部、花東及澎湖等在13到14度，金門、馬祖則下探7到9度。

劉宇其表示，下周日（4日）冷氣團逐漸減弱，開始逐漸回溫，但清晨各地仍相當寒冷，北部及東北部回溫較慢，白天高溫仍在20度以下，整天感受上仍偏冷。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供
氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 元旦 東北季風

延伸閱讀

冷氣團元旦報到！天氣風險：下周冷空氣上看寒流等級

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

影／全國小草集結挺陳琬惠 黃國昌稱「最棒的碗粿」用行動改變宜蘭

跨年、元旦新竹以北、宜蘭雨勢明顯 氣象署：周五另一波冷氣團南下

相關新聞

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

不同航空公司的機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上...

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年...

寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界，醫師感嘆死亡來的飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

宜蘭強震後雨勢不斷 南方澳南天宮後方山坡坍方 落石差點砸到民宅

宜蘭縣外海日前發生芮氏規模7.0強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風...

2025年十大爆紅神曲揭曉！你會唱幾首？

2025神回顧｜年度人氣十大神曲排名出爐，從紅遍抖音的大展鴻圖，再到爆紅網路迷因的「露比醬～嗨！」，眾多洗腦神曲全面對決，哪首才是你的心頭好？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。