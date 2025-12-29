跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨勢；元旦晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五、周六中部以北及宜蘭低溫約10-12度，下周日（4）日起冷氣團減弱，逐漸回溫。

劉宇其表示，降雨趨勢方面，今天水氣少，北東雲多零星雨，中南部多雲到晴；周二到周四（元旦）受東北季風增強影響，北、東陰雨，尤其是基隆北海岸及雙北山區雨比較大，而新竹以北及宜蘭降雨比較持續，中南部多雲到晴；周五起水氣漸減，北東雨緩，周六天氣最穩定，中南部天氣都是多雲到晴。

溫度部分，劉宇其說，明起先有一波東北季風增強，在明後天包括跨年夜影響台灣，北部及東北部溫度稍微低一點，高溫約20度，低溫約18度，其他地區日夜溫差大。元旦起受強烈大陸冷氣團影響，由北而南溫氣會明顯下降 ，氣溫最低落在周五及周六，中部以北及宜蘭低溫約10-12度，南部、花東及澎湖等在13到14度，金門、馬祖則下探7到9度。

劉宇其表示，下周日（4日）冷氣團逐漸減弱，開始逐漸回溫，但清晨各地仍相當寒冷，北部及東北部回溫較慢，白天高溫仍在20度以下，整天感受上仍偏冷。 未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 天氣提醒。圖／中央氣象署提供 氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

