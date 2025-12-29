冷氣團元旦報到！天氣風險：下周冷空氣上看寒流等級

冷空氣一波接一波。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，明天東北季風增強，跨年夜北、東部有雨，1月1日冷氣團報到，低溫探11度。除了周末冷氣團影響，預估下周中後期有另一波冷氣團南下報到，強度上看強烈大陸冷氣團或寒流，預報變動應仍大，但呼籲民眾做好防寒準備。

薛皓天指出，今迎風面北部及東部大致陰時多雲，局部地區有短暫陣雨；新竹以南及台東大致多雲時晴，北部以南山區局部也有短暫陣雨機會。北部、東北部氣溫大約17到22度，中部23到25度，南部25到27度，但中南部夜間受輻射冷卻影響，局部低溫14到16度。

薛皓天指出，今年最後兩天受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭陰陣雨，花東大致多雲局部偶短暫陣雨，台中以南多雲到晴。31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部大雨，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨。受東北季風影響，氣溫逐步下滑，北部高溫20度以下，中部以南23到26度，花東23到25度，西半部日夜溫差大。

1月1日起冷空氣再增強，薛皓天說，苗栗北部及東部陰時多雲有短暫陣雨，中南部多雲時晴，山區局部有短暫陣雨。苗栗以北及宜蘭高溫20度以下，台中以南23到26度，花東22到24度。晚間起冷空氣增強為冷氣團等級，周四深夜至周五清晨，預估北部空曠處及近山區、西半部空曠處11到13度，北部市區及東部13到15度。

薛皓天指出，周五受大陸冷氣團影響，因為乾冷空氣，水氣逐漸減少，北部及東部多雲時陰，局部仍有短暫陣雨；新竹以南晴到多雲。中北部、東北部高溫僅15度左右，中南部17到23度，花東約19到20度。白天僅南部稍舒適，各地氣溫偏冷到有寒意。夜間至清晨各地持續有11到13度低溫出現，近山區5度左右低溫。若台北測站氣溫降至12度就有機會成為強烈大陸冷氣團，預報顯示恐達寒流，不過機會低，仍需觀察後續變化。

周六持續受冷氣團影響，薛皓天說，北部及東部大致為陰時多雲，迎風面局部有地形降雨。白天氣溫與前幾日相近，晚間冷氣團強度稍減弱，不過各地持續有11到13度低溫發生機會。

薛皓天指出，下周日冷氣團減弱，迎風面東北部及東部為多雲有短暫陣雨，大台北地區轉多雲到晴，其餘地區為晴到多雲。氣溫回升，苗栗以北及東北部高溫約20度，台中以南22到25度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有12到14度低溫，其餘地區低溫約13到16度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

