2025年十大爆紅神曲揭曉！你會唱幾首？

一聽就停不下來的超洗腦神曲

在這個短影音為主流的時代，一首歌曲要被記住，往往只需要短短幾秒。重複度極高的洗腦旋律、一聽就忘不掉的關鍵歌詞，再搭配輕鬆好模仿的舞步，只要具備這些條件要素，那這首歌曲就能被轉化為各種迷因與二創素材，甚至有機會如病毒般在社群平台上快速擴散，短時間內席捲全網。

2025 年堪稱「神曲量產」的一年，從吸引眾多流量明星跟風挑戰的〈刀馬刀馬〉，到意外捧紅王世堅的〈沒出息〉，再到掀起全民翻拍熱潮的〈露比醬〉，一首首作品接連攻佔短影音版面，不僅洗腦，更成為網友熱議的流行焦點。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出年度十大爆紅神曲。榜單結果顯示，不只Kpop獵魔女團〈Golden〉掉出十大排名外，就連聲勢驚人的〈大展鴻圖〉與〈上車舞〉也無緣冠軍。在這場神曲生死鬥中，究竟誰能脫穎而出、稱霸年度榜單？完整排名，現在馬上揭曉！

No.10 Lemon 中文版

〈Lemon 中文版〉是中國男團時代少年團與優酪乳品牌聯手推出的作品，改編自日本創作歌手米津玄師的經典代表作〈Lemon〉。原曲於2018年發行，為日劇《法醫女王》量身打造，以失去摯愛的痛苦為主軸，唱出了生離死別的悲痛情緒與對亡者的深切思念。憑藉細膩的情感鋪陳與令人揪心的旋律，原版〈Lemon〉迅速成為不少粉絲心中的「神曲」。然而，時代少年團的中文改編版，則讓原曲熟悉的旋律有了新的語境，不只中文歌詞中出現了明顯的商品宣傳內容，不少原曲粉絲指出改編版在情感表達上無法完全承接米津玄師原作的深度，也缺乏原版的情感深度，因此在網路上引發了不小的爭議與討論。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年5月25日，〈Lemon 中文版〉在Threads上引發激烈討論，出現兩派截然不同的聲音，一派網友批評中文改編與原曲意境差距過大，直言「根本毀了神曲」；另一派則跳出來替偶像護航，強調此版本已獲得合法授權，且認為時代少年團僅負責演唱，歌詞內容不應由他們承擔責任。正反兩面意見掀起激烈論戰，使當日討論度飆升至747筆，帶動網路聲量高峰。

No.9 Good Goodbye

翻攝X／@hwasacharts

華莎新歌〈Good Goodbye〉之所以爆紅，關鍵在於近期「第46屆青龍電影獎」的舞台表演所引發的熱烈迴響。在青龍獎典禮上，華莎穿著一襲性感優雅的白色長禮服，並赤腳坐在舞台上深情開唱，而MV中的男主角朴正民則手拎一雙紅鞋走向華莎，兩人時而注視對方、時而低頭微笑，互動間瀰漫滿滿的曖昧張力。這段極具浪漫又甜蜜的畫面，除了感染許多台下大咖韓星，也讓廣大粉絲看了忍不住紛紛淪陷，甚至封他們為「年度最強CP」。該股青龍效應可說十分驚人，不只將華莎的〈Good Goodbye〉推上音樂排榜冠軍，還在主流音樂榜單Melon上躋身進入今年前三名，其舞台影片觀看次數更是飆破400萬大關。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年11月30日，在青龍獎典禮結束後，不少粉絲仍深深沉醉其中，在各大社群平台掀起討論熱潮，創下當日676筆聲量，網友表示「中毒了！走不岀来了！」、「這幾天是被華莎的 Good Goodbye煞到，脆上面都是華莎的青龍獎表演」、「這首歌大概這個月內都走不出來⋯太暈了好喜歡」。

No.8 刀馬刀馬

翻攝／各藝人官方抖音

翻攝／各藝人官方抖音

《刀馬刀馬》是一首來自葡萄牙語電音歌曲《MENTE MÁ》中的魔性副歌，其發音近似中文的「刀馬」，意思是葡萄牙語的「拿走吧／試試看吧」（Vai toma toma toma）。由於電音節奏強烈加上歌詞簡單順口，因此讓這首歌迅速成為夜店開趴的神曲。

除了洗腦的曲風外，《刀馬刀馬》這段舞蹈最初是由博主@justt._.bibi所創作，結合強烈的Drift Phonk電子音樂節奏與精準卡點的舞蹈動作，讓人一看都忍不住想跟著模仿，使其在抖音平台上迅速竄紅，短時間內就累積了龐大關注度。《刀馬刀馬》不只吸引各大網紅博主爭相挑戰，甚至還紅進了演藝圈，像是中國知名演員檀健次、盧昱曉、林一、鞠婧禕都紛紛翻跳，還有韓團偶像 RIIZE 元彬、LE SSERAFIM 中村一葉、YUMA、TREASURE 道榮等都加入開跳行列，在眾多藝人的加持下，也讓這股神曲熱潮越燒越旺，成為年度不可忽視的現象級神曲。

No.7 跳樓機

翻攝KKBOX、六福村

還記得年初爆紅的《跳樓機》嗎？當時僅靠著一句「Baby，我們的感情好像跳樓機」，就擊中許多人心中的情感痛點，將愛情裡「忽冷忽熱、忽遠忽近」的起伏與失落完美詮釋到位。這首歌的原唱其實是來自於中國網路歌手LBI利比，他在2022年就以〈小城夏天〉走紅，而2024年11月推出的〈跳樓機〉，雖然在初期聲量不大，卻憑藉直白的歌詞與簡單旋律，搭配強烈的情感共鳴以及迷因的加持，在網路上逐漸引起關注，並於2025年年初在抖音、IG REELS上迅速爆紅。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間出現兩個明顯聲量高點，首波高峰落在2025年5月2日，不少網友發現蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比，甚至還釣出歌王本人親自翻唱，創下當日聲量466筆，網友表示「沒有人叫你超越原唱」、「我好想聽蕭煌奇跟利比合唱」、「我是先聽老師唱後，才去聽原唱的」；另一波高點則出現在2025年2月26日，因Ozone成員周子翔翻唱並提及這首歌，也進一步帶動了話題討論。

No.6 Soda Pop

由於Netflix動畫電影《K-pop 獵魔女團》在全球掀起現象級熱潮，作為OST的〈Soda Pop〉自然也隨之爆紅。歌曲中一句「You're my Soda Pop!」，不只歌詞琅琅上口，旋律也是簡單又洗腦，再搭配易學又有趣的聳肩舞，讓人一聽就想跟著動起來。〈Soda Pop〉在一夕之間成為社群上最火的舞蹈挑戰之一，不只吸引大批網友跟風開跳，甚至連車銀優、SEVENTEEN、Monsta X、IVE、ZB1、BOYNEXTDOOR等大咖明星也紛紛跟上潮流翻跳，並在TikTok等平台形成巨大挑戰風潮，也成為2025年話題度超高的網路神曲之一，並在本次調查中以破萬筆聲量擠入榜單第六名。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點出現在2025年7月6日，霹靂布袋戲於粉專發布一則木偶版〈Soda Pop〉，時長雖僅短短30秒，卻創下51萬觀看次數，吸引大批網友湧入留言「沒想到有臉這麼木的男團，追！」、「這應該是我目前看到最強的版本」、「沒想到有一天會看到霹靂布袋戲在跳KPOP」。

No.5 露比醬

翻攝YT／AiScReam

年中爆紅的〈露比醬〉堪稱2025最具代表性的經典神曲，其來自《Love Live!學園偶像計畫》限定組合「AiScReam」的歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉。其中一句「露比醬～嗨！你喜歡什麼？」成為洗腦金句，並由聲優降幡愛、大西亜玖璃、大熊和奏以層次分明的高、中、低音聲線呈現互動式回應：「比起薄荷巧克力／草莓／餅乾奶油，我更喜歡你！」該首不僅旋律輕快超洗腦，搭配上魔性台詞與聲優的聲線魅力更增添趣味性與記憶點。

隨著歌曲的爆紅，網路上也衍生出相關迷因與二創版本，不少網友透過AI創作惡搞影片，甚至將輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長陳立武組合在一起，生成「科技版」露比醬，笑翻不少網友。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高峰落在2025年6月4日，因雄中以〈露比醬〉作為畢業歌曲，並派出三位男同學重現經典名場面，再度引發大量關注，網友紛紛表示「雄中的兄弟，好香啊」、「從未聽過如此低沉的露比醬」、「露比醬不排除提告」。

No.4 Like Jennie

人氣女團BLACKPINK成員Jennie單飛後，推出首張正規個人專輯《Ruby》，其主打歌〈Like Jennie〉MV上線僅兩個月便創下破億觀看，迅速引爆全球話題。不僅在Spotify累積超過2億次串流播放，更強勢登上美國Billboard「HOT 100」主榜，充分展現出Jennie現象級熱潮影響力。

〈Like Jennie〉之所以爆紅，就在於歌曲完美呈現了Jennie自信、獨特的個人魅力。該首融合了嘻哈、Baile Funk和Phonk等多元音樂元素，節奏強烈、氣場十足，搭配霸氣直白的歌詞，唱出正面回擊酸民的態度，讓人越聽越上癮。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點出現在2025年5月5日，因朴信惠來台辣跳〈Like Jennie〉，瞬間引爆網友大量討論。近一年累積聲量高達24,735筆，僅以數百筆之差險勝第五名〈露比醬〉，本次榜單競爭可說是相當激烈。

No.3 大展鴻圖

翻攝微博／揽佬SKAIISYOURGOD

「別墅裡面唱K，水池裡面銀龍魚。」一句開場就讓人忘不了的歌詞，正是〈大展鴻圖〉席捲全網的爆紅關鍵。這首由廣東饒舌歌手攬佬SKAI ISYOURGOD與AR劉夫陽聯手打造的單曲，憑藉洗腦的節奏、接地氣又帶有迷因感的歌詞，以及隨節拍擺動的簡易舞步，在網路上掀起一股前所未有的模仿熱潮。歌詞中大量描繪炫富式的生活場景，並將廣東地區獨有的文化景象與與美國饒舌風格完美融合，形塑出一種既接地氣又極具辨識度的「土味」潮感，其風格還被網友戲稱為「攬式孟菲斯」。這首歌不僅在抖音、IG平台被廣泛翻唱，更引發大量網友的二創風潮，在短時間內爆紅出圈，迅速成為短影音界的洗腦神曲。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點出現在2025年6月29日，當天因兒童台主持人大跳〈大展鴻圖〉引發爭議，部分家長憂心文化統戰對兒童造成的潛在影響，電視台隨後也火速下架相關影片。該事件讓當日討論度飆升至2,376筆，連帶助攻該首歌曲的網路聲量，並強勢衝上榜單第三名。

No.2 上車舞

翻攝抖音

近來中國抖音流行起「團體直播」風潮，玩法十分簡單，當觀眾斗內到達特定的金額，便能讓直主播團隊點名上車，瞬間從聊天室路人晉升為全場焦點，營造出一種專屬的「尊榮感」。這種新型態的團播玩法，不僅給滿觀眾情緒價值，也成功轉化為一股極具洗腦效果的網路風潮。在所有的團播中，又以「SK月亮湖217」女團的〈上車舞〉為最紅，只見膚白貌美大長腿的直播主一字排開，開頭齊聲喊出「XX哥哥，我們來接你了唷」，並不斷給予浮誇式讚美「哇塞哇塞，XX哥哥真的好哇塞」、「宇宙無敵超級帥」、「XX哥哥腹肌有八塊」，超洗腦旋律搭配有記憶點十足的舞蹈，成功抓住大票網友的眼球。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查的高峰區間出現在2025年9月9日到9月15日，聲量從1,884筆一路飆升至3,243筆，因台灣網友在直播間趁機惡搞，付費點名黃國昌、柯文哲、賴清德等政治人物，讓毫不知情的主播們當場唸出敏感詞，結果引發主持人情緒失控，甚至導致直播被迫中斷。該插曲事件讓「上車舞」在台灣迅速爆紅，累積一年聲量高達35,546筆，強勢穩居排行榜第二名。

No.1 沒出息

翻攝FB／王世堅

年度神曲冠軍出爐！今年由王世堅金句〈沒出息〉以94657筆聲量勇奪排名第一，這首歌曲是由中國音樂人王搏製作，他將台灣民進黨立委王世堅在多年前質詢前市長柯文哲的片段改編成的電子音樂，歌曲中擷取了王世堅質詢中的「沒出息」、「從從容容游刃有餘」、「匆匆忙忙連滾帶爬」等金句，搭配強烈的音樂節奏，極具魔性。原先充滿火藥味的嚴肅質詢，在被配上和聲、融入各式伴奏，竟搖身一變為迷因式作品；且意外觸動了現代人對生活壓力、內耗與自我價值的共鳴。網友們在抖音平台掀起大量二創、模仿風潮，並用這首歌做為日常挫敗配上自嘲式註解，使其從政治迷因躍升為全民共感的情緒出口，也讓〈沒出息〉在台灣與中國同步爆紅。

本次調查區間出現兩個明顯聲量高點，首波高峰落在2025年10月10日，當日聲量狂飆至8,804筆，因民進黨前立委高嘉瑜於粉專大唱〈沒出息〉，引來網友留言開酸「這首歌可以唱走音的當今世上不出5人！」「世堅是原唱，也是原告」、「客觀而言，王世堅這次比你唱得好」；另一波高點則出現在2025年10月15日，因民進黨立委王義川稱〈沒出息〉是統戰歌，呼籲民眾不要傳唱這首歌，以免被洗腦。該言論引發大量網友留言表示「什麼叫做戰歌，他哪個字有說到政治嗎」、「這樣也可以扯到政治？」「不就是個歌曲而已有那麼嚴重嗎」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

年度人氣陸劇TOP 10出爐！《折腰》、《難哄》、《許我耀眼》PK第一

年度海外藝人演唱會TOP 10 TWICE、SJ、GD誰奪冠？濱崎步、張學友強勢上榜

年度話題台劇TOP 10盤點！家庭婚姻、社會寫實、懸疑類型全面洗榜

年度十大政治新聞揭曉！大罷免年「這四項」兩岸議題入榜

年度必看韓劇TOP 10 苦盡柑來、外傷重症…誰才是人氣冠軍？

商品推薦