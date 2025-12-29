寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，其中一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界。醫師感嘆死亡來得飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文，表示在急診待久，就會知道寒流來襲、氣溫驟降就是老天收人的日子。

醫師透露，近日氣溫下降，光是一天就有好幾起OHCA (到院前死亡）的病患，有一名病患早上跟老婆通電話說「有點吃不下」，老婆回家時就發現他倒在了地上，無論怎麼拍打都不省人事，到院已無生命跡象，且什麼都沒交代，醫師只能安慰家屬：「至少伯伯走的時候沒有什麼痛苦。」

醫師分享第二個案例，病患只跟老婆說「全身無力」，送到急診時就失去了意識，急救不到十分鐘家屬就決定放手了。老婆透露患者有癌症，之前也交代過，如果出了什麼事就放手吧。因此雖然她滿臉淚水，但醫師看得出她早有準備，能夠較為坦然的接受現實。

醫師表示，死亡是無聲無息的，不會等病患準備好才降臨，提醒民眾要「先做好準備」，才能讓死者安息、生者安心。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，周四起冷空氣開始南下，氣溫漸降；周五(2日)至周日(4日)清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖，絕不可小覷。

