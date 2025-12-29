快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

聯合新聞網／ 綜合報導
近期氣溫陡降，一名急診醫師表示光是一天就出現了數名OHCA案例。急診示意圖。 聯合報系資料照
近期氣溫陡降，一名急診醫師表示光是一天就出現了數名OHCA案例。急診示意圖。 聯合報系資料照

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，其中一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界。醫師感嘆死亡來得飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文，表示在急診待久，就會知道寒流來襲、氣溫驟降就是老天收人的日子。

醫師透露，近日氣溫下降，光是一天就有好幾起OHCA (到院前死亡）的病患，有一名病患早上跟老婆通電話說「有點吃不下」，老婆回家時就發現他倒在了地上，無論怎麼拍打都不省人事，到院已無生命跡象，且什麼都沒交代，醫師只能安慰家屬：「至少伯伯走的時候沒有什麼痛苦。」

醫師分享第二個案例，病患只跟老婆說「全身無力」，送到急診時就失去了意識，急救不到十分鐘家屬就決定放手了。老婆透露患者有癌症，之前也交代過，如果出了什麼事就放手吧。因此雖然她滿臉淚水，但醫師看得出她早有準備，能夠較為坦然的接受現實。

醫師表示，死亡是無聲無息的，不會等病患準備好才降臨，提醒民眾要「先做好準備」，才能讓死者安息、生者安心。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，周四起冷空氣開始南下，氣溫漸降；周五(2日)至周日(4日)清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖，絕不可小覷。

寒流 冷氣團 OHCA

延伸閱讀

冬天窩在家吃橘子也是傷肝陷阱？專科醫揭「飯後1分鐘」就能減脂肪肝｜元氣網

老花眼不只一種？眼科醫揭秘：症狀、矯正方式大不同！搞錯當心惡化

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

一吃飽飯就想睡覺？不見得是吃太多澱粉 醫解釋餐後嗜睡5原因｜元氣網

相關新聞

跨年夜北東雨來亂 氣象署：強烈大陸冷氣團元旦報到周五周六探10度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天天氣較穩定，明天東北季風增強，一直影響到跨年夜及元旦，周二起北東陰雨轉涼，基、宜較大雨...

機票改名費用不透明！立委要求揭露 交通部：1個月內與航空公司討論

不同航空公司的機票改名費率差距大，部分航空雖開放「可改名」卻附帶高額票差及稅差補收機制，導致消費者誤認「能改名」，實際上...

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

2018年環保署（現環境部）提出四大減塑膠項目，鎖定塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四大類一次性塑膠用品，目標2030年...

寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

近日冷空氣來襲，民眾務必做好保暖措施。一名急診醫師發文，指出近期氣溫陡降，光是一天就出現了數名OHCA (到院前死亡）的案例，一位病患只跟老婆說了聲「有點吃不下」，就倒在地上怎麼也叫不醒，很快的離開了世界，醫師感嘆死亡來的飛快，也提醒病患要「先做好準備」，才能讓生者安心。

宜蘭強震後雨勢不斷 南方澳南天宮後方山坡坍方 落石差點砸到民宅

宜蘭縣外海日前發生芮氏規模7.0強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風...

2025年十大爆紅神曲揭曉！你會唱幾首？

2025神回顧｜年度人氣十大神曲排名出爐，從紅遍抖音的大展鴻圖，再到爆紅網路迷因的「露比醬～嗨！」，眾多洗腦神曲全面對決，哪首才是你的心頭好？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。