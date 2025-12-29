快訊

台積電掀日本半導體招商戰 看地方創生成敗轉捩點

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

羽絨外套天天穿竟出事！男忽略「1細節」呼吸衰竭 醫曝恐怖元凶

聯合新聞網／ 綜合報導
羽絨外套示意圖。 圖／AI生成
羽絨外套示意圖。 圖／AI生成

近期冷氣團接連報到，羽絨外套成為不少民眾禦寒首選，不過醫師提醒，若產品品質不佳，反而可能對健康造成隱憂。中國大陸福建近日就發生一起案例，一名男子因呼吸狀況異常就醫，檢查發現血氧飽和度明顯偏低，甚至出現呼吸衰竭情形，引發醫界關注。

綜合大陸媒體報導，經詳細檢查後，醫師診斷該名男子罹患過敏性肺炎。進一步追查生活習慣發現，他長時間穿著同一件羽絨外套，該外套為網路購買的低價商品，內層布料已有破損，羽絨纖維容易外洩，卻未即時更換。

男子連續四週幾乎每天穿著該羽絨外套超過12小時，在活動或摩擦時，細小羽絨不斷從縫線處飄散，長期暴露在密閉環境中，導致大量纖維被吸入呼吸道，身體逐漸出現不適卻未察覺嚴重性。

福建省人民醫院醫師說明，羽絨中含有的微小蛋白顆粒若持續進入肺部，可能刺激免疫系統，即使原本沒有過敏體質，也可能引發肺部發炎反應，臨床上被稱為「羽絨肺」。常見症狀包括反覆乾咳、活動後氣喘、胸口不適，甚至呼吸衰竭。初期容易被誤判為一般呼吸道感染。

醫師也提醒，民眾在選購羽絨外套時，應注意是否具備防鑽絨設計，避免異味明顯或填充物品質不明的產品，並留意是否摻雜所謂的「膠水絨」或「粉塵絨」。這類填充物顆粒細小、易在空氣中漂浮，長期吸入恐增加過敏性鼻炎、氣喘等風險。日常穿著時保持環境通風、定期晾曬外套，才能降低對健康的影響。

羽絨外套

延伸閱讀

記憶回來了！UNIQLO將開賣「1非服飾新品」 網友大驚：沒搞錯吧？

入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

冬天保暖必選羽絨外套？ 行家推「平價Gore-Tex衝鋒衣」不到2千高CP值

相關新聞

入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

入冬最強冷空氣要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

醫：胃癌篩檢是初級預防 除菌降低發生率

研究顯示，超過8成胃癌與幽門桿菌感染有關，台大醫院內科主治醫師劉志銘表示，曾收治過胃癌家族，一整家子超過3人罹癌。流行病...

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點粉專這樣推薦

雨亂台北跨年，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台...

健康主題館／瘦瘦針延緩胃排空 冒然手術恐有風險

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）類減重藥物風行，包括「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖逹（We...

羽絨外套天天穿竟出事！男忽略「1細節」呼吸衰竭 醫曝恐怖元凶

近期冷氣團接連報到，羽絨外套成為不少民眾禦寒首選，不過醫師提醒，若產品品質不佳，反而可能對健康造成隱憂。中國大陸福建近日就發生一起案例，一名男子因呼吸狀況異常就醫，檢查發現血氧飽和度明顯偏低，甚至出現呼吸衰竭情形，引發醫界關注。

冷氣團元旦報到！天氣風險：下周冷空氣上看寒流等級

冷空氣一波接一波。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，明天東北季風增強，跨年夜北、東部有雨，1月1日冷氣團報到，低溫探...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。