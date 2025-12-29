羽絨外套天天穿竟出事！男忽略「1細節」呼吸衰竭 醫曝恐怖元凶

近期冷氣團接連報到，羽絨外套成為不少民眾禦寒首選，不過醫師提醒，若產品品質不佳，反而可能對健康造成隱憂。中國大陸福建近日就發生一起案例，一名男子因呼吸狀況異常就醫，檢查發現血氧飽和度明顯偏低，甚至出現呼吸衰竭情形，引發醫界關注。

綜合大陸媒體報導，經詳細檢查後，醫師診斷該名男子罹患過敏性肺炎。進一步追查生活習慣發現，他長時間穿著同一件羽絨外套，該外套為網路購買的低價商品，內層布料已有破損，羽絨纖維容易外洩，卻未即時更換。

男子連續四週幾乎每天穿著該羽絨外套超過12小時，在活動或摩擦時，細小羽絨不斷從縫線處飄散，長期暴露在密閉環境中，導致大量纖維被吸入呼吸道，身體逐漸出現不適卻未察覺嚴重性。

福建省人民醫院醫師說明，羽絨中含有的微小蛋白顆粒若持續進入肺部，可能刺激免疫系統，即使原本沒有過敏體質，也可能引發肺部發炎反應，臨床上被稱為「羽絨肺」。常見症狀包括反覆乾咳、活動後氣喘、胸口不適，甚至呼吸衰竭。初期容易被誤判為一般呼吸道感染。

醫師也提醒，民眾在選購羽絨外套時，應注意是否具備防鑽絨設計，避免異味明顯或填充物品質不明的產品，並留意是否摻雜所謂的「膠水絨」或「粉塵絨」。這類填充物顆粒細小、易在空氣中漂浮，長期吸入恐增加過敏性鼻炎、氣喘等風險。日常穿著時保持環境通風、定期晾曬外套，才能降低對健康的影響。

