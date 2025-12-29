羽絨外套天天穿竟出事！男忽略「1細節」呼吸衰竭 醫曝恐怖元凶
近期冷氣團接連報到，羽絨外套成為不少民眾禦寒首選，不過醫師提醒，若產品品質不佳，反而可能對健康造成隱憂。中國大陸福建近日就發生一起案例，一名男子因呼吸狀況異常就醫，檢查發現血氧飽和度明顯偏低，甚至出現呼吸衰竭情形，引發醫界關注。
綜合大陸媒體報導，經詳細檢查後，醫師診斷該名男子罹患過敏性肺炎。進一步追查生活習慣發現，他長時間穿著同一件羽絨外套，該外套為網路購買的低價商品，內層布料已有破損，羽絨纖維容易外洩，卻未即時更換。
男子連續四週幾乎每天穿著該羽絨外套超過12小時，在活動或摩擦時，細小羽絨不斷從縫線處飄散，長期暴露在密閉環境中，導致大量纖維被吸入呼吸道，身體逐漸出現不適卻未察覺嚴重性。
福建省人民醫院醫師說明，羽絨中含有的微小蛋白顆粒若持續進入肺部，可能刺激免疫系統，即使原本沒有過敏體質，也可能引發肺部發炎反應，臨床上被稱為「羽絨肺」。常見症狀包括反覆乾咳、活動後氣喘、胸口不適，甚至呼吸衰竭。初期容易被誤判為一般呼吸道感染。
醫師也提醒，民眾在選購羽絨外套時，應注意是否具備防鑽絨設計，避免異味明顯或填充物品質不明的產品，並留意是否摻雜所謂的「膠水絨」或「粉塵絨」。這類填充物顆粒細小、易在空氣中漂浮，長期吸入恐增加過敏性鼻炎、氣喘等風險。日常穿著時保持環境通風、定期晾曬外套，才能降低對健康的影響。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言