吃起來有差？昆布冒「正反面之謎」 博士、漁民區分不同調

在日本飲食文化中不可或缺的食材「昆布」，可以熬高湯、做燉煮料理或做飯糰，十分萬用，但各位覺得昆布有正面與反面的分別嗎？對此，日媒FNN實地訪查街頭民眾，發現看法相當分歧，有人直言「昆布哪有分正反面」，也有人認為「表面比較黏滑」，甚至有民眾以是否有白色粉末或是否曬到陽光來判斷。

為釐清真相，媒體專訪福井大學植物分類學者、北海道昆布研究會理事，有「昆布博士」之稱的江端弘樹教授。對這個問題，教授指出，若從生物學角度來看，昆布並沒有正反面之分。

江端教授解釋，昆布生長於海中，會隨水流擺動，兩面都能平均接觸陽光進行光合作用，並不像陸地上的植物有明確的葉表與葉背之別，因此並沒有「正面」和「反面」的概念。

不過，江端教授也補充，在漁業與加工現場，昆布確實有「正反面」之分。漁民在曬昆布時，會將「較容易乾燥的一面」朝向陽光，並將這一面稱為「正面」。這樣的差異，來自昆布本身的形狀和構造。昆布的中間通常有一道較大的凹陷處，而另一側則分布著兩條細長溝槽。溝槽較容易積水、不易乾燥，因此漁民會將平滑、較快乾的一面朝上曝曬，久而久之，形成加工上所謂的「正面」與「反面」之分。簡單來說，昆布在生物學上沒有正反面，但在採收與乾燥的實務製作過程中，依照漁民生活經驗的累積而產生了正反面的不同。

