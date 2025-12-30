吃起來有差？昆布冒「正反面之謎」 博士、漁民區分不同調
在日本飲食文化中不可或缺的食材「昆布」，可以熬高湯、做燉煮料理或做飯糰，十分萬用，但各位覺得昆布有正面與反面的分別嗎？對此，日媒FNN實地訪查街頭民眾，發現看法相當分歧，有人直言「昆布哪有分正反面」，也有人認為「表面比較黏滑」，甚至有民眾以是否有白色粉末或是否曬到陽光來判斷。
為釐清真相，媒體專訪福井大學植物分類學者、北海道昆布研究會理事，有「昆布博士」之稱的江端弘樹教授。對這個問題，教授指出，若從生物學角度來看，昆布並沒有正反面之分。
江端教授解釋，昆布生長於海中，會隨水流擺動，兩面都能平均接觸陽光進行光合作用，並不像陸地上的植物有明確的葉表與葉背之別，因此並沒有「正面」和「反面」的概念。
不過，江端教授也補充，在漁業與加工現場，昆布確實有「正反面」之分。漁民在曬昆布時，會將「較容易乾燥的一面」朝向陽光，並將這一面稱為「正面」。這樣的差異，來自昆布本身的形狀和構造。昆布的中間通常有一道較大的凹陷處，而另一側則分布著兩條細長溝槽。溝槽較容易積水、不易乾燥，因此漁民會將平滑、較快乾的一面朝上曝曬，久而久之，形成加工上所謂的「正面」與「反面」之分。簡單來說，昆布在生物學上沒有正反面，但在採收與乾燥的實務製作過程中，依照漁民生活經驗的累積而產生了正反面的不同。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言