雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點粉專這樣推薦

雨亂台北跨年，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間；建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳。

「林老師氣象站」指出，觀賞101跨年煙火，可以分2種不同情境：沒下雨時：環境風場就變得非常關鍵，包含風向及風速。基本的口訣，站在「上風處」看煙火，畫面最乾淨；站在「下風處」，容易被煙霧蓋住。

預判今（2025）年12月31日晚間至明（2026）年1月1日清晨，台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8m/s之間；初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移。最佳觀賞方位，以101的東側、南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處都是較佳選擇。

但如果下雨時，「林老師氣象站」指出，因雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度。這時，雨勢大小就比風向要來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望佳。

