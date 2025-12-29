聽新聞
0:00 / 0:00
雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點粉專這樣推薦
雨亂台北跨年，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間；建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳。
「林老師氣象站」指出，觀賞101跨年煙火，可以分2種不同情境：沒下雨時：環境風場就變得非常關鍵，包含風向及風速。基本的口訣，站在「上風處」看煙火，畫面最乾淨；站在「下風處」，容易被煙霧蓋住。
預判今（2025）年12月31日晚間至明（2026）年1月1日清晨，台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8m/s之間；初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移。最佳觀賞方位，以101的東側、南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處都是較佳選擇。
但如果下雨時，「林老師氣象站」指出，因雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度。這時，雨勢大小就比風向要來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望佳。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言