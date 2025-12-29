入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

入冬最強冷空氣要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3711-2025-12-28-21-31-27）指出，今日白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫升；北舒適南微熱、各地早晚涼，宜、花偶有零星降雨的機率。

今各地區氣溫如下：北部15至24度、中部12至28度、南部13至29度及東部14至28度。

吳德榮指出，今晚起至周三(31日)東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、亦逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周四(1日)起冷空氣開始南下，氣溫漸降；周五(2日)至下周(4)日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖，絕不可小覷。

吳德榮指出，周四、五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲。周六、下周日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。4日白天起冷空氣減弱，6日則另有一股冷空氣抵達；不過，無論歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，對4日之後的模擬，準確度已降低，且持續調整；應再觀察，勿急下定論。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

