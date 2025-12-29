2026年胃癌正式納入第6癌篩 每年估逾60萬人受惠

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
115年起，國健署將正式把胃癌納為全國性第6癌篩檢。本報資料照片
115年起，國健署將正式把胃癌納為全國性第6癌篩檢。本報資料照片

胃癌長年居國人十大癌症死因之一，穩定在第8位，每年新增約4000人，死亡人數超過2000人，主要風險因子是幽門螺旋桿菌感染，近9成胃癌與此有關。國健署自113年8月起，於9個縣市試辦終身1次以「糞便抗原檢測」胃幽門螺旋桿菌；114年擴大17個縣市參與試辦，自115年起，將正式納為全國性第6癌篩檢，公費補助對象為45至74歲民眾，終身1次，估每年受檢人數逾60萬。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，醫學界已經證實胃幽門螺旋桿菌是消化性潰瘍及胃癌的重要致病原因，所以防治關鍵在於「遠離幽門螺旋桿菌」。台灣幽門桿菌感染率在成人中約為30%至50%，推算全台感染人數高達800多萬人。在原鄉、偏遠地區感染比率更高，達60%以上，跟飲食習慣、衛生條件息息相關，家庭成員之間容易相互感染，菸酒也是致癌風險因子。

「幽門螺旋桿菌的檢測並不複雜，但能遠離胃癌威脅。」陳秀熙說，全面擴大公費篩檢能降低胃癌發生率，篩檢結果為陽性，可依醫囑接受除菌治療。使用糞便抗原檢測法的準確度高，適合用於大規模篩檢及除菌後的追蹤。若在同一次糞便採檢的過程中，同時檢測幽門桿菌抗原以及糞便潛血，提高了胃癌、大腸癌篩檢效率。

陳秀熙指出，台大醫院進行新型態胃癌、大腸癌二合一篩檢模式，已與彰化縣衛生局合作試辦10年，有效提升篩檢率，亦降低近3成胃癌發生率、大腸癌死亡率。明年起，二合一篩檢也將擴大至全國，只要在癌篩檢查處領取糞便檢測套組，依指示做完採樣再送回即可；檢查陽性者轉介接受除菌治療，成功除菌率可達97%。

台北榮總內科部胃腸肝膽科主任羅景全說，感染幽門桿菌會增加胃潰瘍、胃癌風險，過去健保規定，幽門桿菌感染者要有潰瘍才能給付藥物，現在只要驗出感染即可用藥。國健署明年起將推出胃癌篩檢，45歲以上民眾即可接受公費幽門桿菌檢測，提供免費篩檢與除菌治療，實現早期預防，阻斷胃癌發生。

國健署表示，自113年8月至114年10月底止，已接受胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測約1萬人，其中約1500人檢測結果異常（陽性）。對於檢測異常者，採檢院所除通知個案檢驗結果外，並協助轉介進行除菌治療之醫療處置。115年起，胃癌篩檢全面正式納入公費項目，國健署將持續強化民眾對胃癌危險因子的衛教，包括使用公筷母匙、避免共杯共食。

