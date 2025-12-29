聽新聞
醫：胃癌篩檢是初級預防 除菌降低發生率

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，罹患胃癌原因除了基因遺傳之外，還與生活飲食習慣有關。本報資料照片
研究顯示，超過8成胃癌與幽門桿菌感染有關，台大醫院內科主治醫師劉志銘表示，曾收治過胃癌家族，一整家子超過3人罹癌。流行病學統計，約10%的胃癌病例顯示出家族性聚集現象，患者雖然不是在同一時間發病，但罹病原因除了基因遺傳之外，還與生活飲食習慣有關。

感染幽門螺旋桿菌後，約10%會發展成胃潰瘍，有1%至4%的感染者最終會走向胃癌。劉志銘說，篩檢及根除幽門螺旋桿菌，是初級預防胃癌的重要方法。確診感染幽門螺旋桿菌，建議接受除菌治療，療程約二周，多數患者可成功根除；一生接受一次除菌治療，可大幅降低罹癌風險。

劉志銘強調，如同對子宮頸癌、肝癌與鼻咽癌的防治經驗一樣，這些癌別已證實都與特定病毒感染密切相關：人類乳突瘤病毒（HPV）與子宮頸癌、B型及C型肝炎病毒與肝癌、EBV病毒與鼻咽癌，需從減少病毒接觸、定期檢查著手。胃癌則是避免幽門螺旋桿菌感染、接受除菌治療，降低胃癌與消化性潰瘍等疾病的威脅。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，根據癌登資料顯示，台灣胃癌確診時期別偏晚，約三分之一為第一期，多數患者發現時已進入中晚期，影響治療成效與存活率。胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，不易被察覺，等到出現不適已錯過最佳治療時機。在晚期治療上，無論手術或藥物選擇皆較受限，對病人預後相對不利，且自費經濟壓力沉重。

癌症希望基金會去年特別關注弱勢癌別，其中胃癌正是因用藥與治療資源相對不足，病友處境格外艱辛。嚴必文說，對於明年全面實施胃癌公費篩檢抱持樂觀其成的態度，透過幽門螺旋桿菌篩檢，不僅可有效提升胃癌早期發現率，甚至防患未然，為民眾帶來實質健康效益。

胃癌 病毒 子宮頸癌

